Tarihi bir başarıya imza atan Sözer bir dönem sarı-kırmızılı takımın altyapısında Arda Turan ile birlikte top koşturmuştu.

98. Gazi Koşusu'nu kazanarak büyük bir başarıya imza atan ve dikkatleri üzerine Akın Sözen'in bir dönem Galatasaray altyapısında forma giydiği öğrenildi.

Küçük yaşlarda futbola olan ilgisiyle bilinen Sözen, amatör kulüplerden Cennet Barbarosspor'un altyapısında iki yıl oynadıktan sonra katıldığı Galatasaray'ın altyapı seçmelerinde bin 200 kişi arasından Arda Turan, Cafercan Aksu, Uğur Uçar ve Mülayim Erdem ile birlikte seçilen 7 kişiden biri oldu.

Futboldan jokeyliğe uzanan yolculuk

Akın Sözen'in spor kariyeri futbolla başladı. Galatasaray'ın altyapı seçmelerine katılan Sözen, burada başarılı olarak Arda Turan gibi ünlü isimlerle birlikte seçildi. Ancak, Sözen'in asıl başarı hikayesi jokeylikte şekillendi. 6 ayda 100 yarış kazanan ve jokey unvanını alarak önemli bir başarıya imza atan Sözen, bu alanda büyük bir kariyer inşa etti.

98. Gazi Koşusu kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu ve Sözen'i en merak edilen isimler arasına taşıdı. Sözen, kariyerinin geri kalan bölümünde genç sporculara ilham kaynağı olmayı ve onların da başarıya ulaşmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.