70 milyon sterline satılması beklenen yıldız Dortmund'da krize neden oldu

Borussia Dortmund forması giyen Karim Adeyemi, hafta sonu oynanan Borussia Mönchengladbach karşılaşmasında yaşanan disiplin ihlali nedeniyle kulübü tarafından para cezasına çarptırıldı. Dortmund’un sahasında 2-0 kazandığı maçta oyundan alındıktan sonra gösterdiği tepki, kulüp yönetiminin sabrını taşırdı.

23 yaşındaki hücum oyuncusu, karşılaşmanın 60. dakikasında oyundan çıkarken doğrudan yedek kulübesine yönelmek yerine soyunma odasına doğru gitmesiyle dikkat çekti. Bu esnada Dortmund sportif direktörü Sebastian Kehl araya girerek Adeyemi’yi yedek kulübesine yönlendirdi.

Kehl: Bu iş böyle yürümez

Maç sonrasında konuşan Kehl, oyuncusunun davranışını açık bir dille eleştirdi. Deneyimli yönetici, “Ona ‘Soyunma odasına gitmeyeceksin, otur’ dedim. Dürüst olmak gerekirse bu değişiklik kısmen haklıydı çünkü Karim iyi bir maç çıkarmadı. Koç kararını verir ve oyuncular bunu kabul etmek zorundadır” ifadelerini kullandı.

Kehl, bu tür tepkilerin Dortmund’da kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, “Böyle bir davranış görmek istemiyoruz. Ne teknik direktör, ne takım, ne de kulüp bunu kabul eder. Bu nedenle bir ceza uygulanacak ve bu konu konuşulacak” dedi.

Hamann’dan sert eleştiri: Ya büyür ya da kimse bakmaz

Yaşananların ardından Alman futbolunun tanınmış isimlerinden Dietmar Hamann da Adeyemi’yi sert sözlerle eleştirdi. Sky Germany’ye konuşan Hamann, son haftalarda benzer disiplin sorunlarının arttığını belirtti.

“Eğer oyundan çıkmak istemiyorsa tenis ya da golf oynasın” diyen Hamann, “Kehl’in neden bıktığını anlıyorum. Her hafta ya da iki haftada bir mutlaka bir şey oluyor. 25 gol atan bir oyuncu olsaydı ‘ne isterse yapsın’ derdim ama o seviyede değil” sözleriyle çıkıştı.

Hamann ayrıca Adeyemi’nin geleceğine dair önemli bir uyarıda bulundu: “Dortmund onunla sözleşme uzatmak istiyor ama onun bunu isteyip istemediği belirsiz. İngiltere’de büyük bir pazar olabilir ancak olgunlaşmazsa kimse ona bakmaz. Dortmund’a ya da gitmek istediği herhangi bir kulübe olgun olduğunu göstermesi gerekiyor.”

Arsenal ilgisi ve sözleşme detayları

Adeyemi’nin Dortmund ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Alman kulübünün, yaklaşık 70 milyon sterlin seviyesinde bir serbest kalma maddesi içeren yeni bir sözleşme üzerinde görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor. Premier Lig’den özellikle Arsenal’in genç oyuncuya ilgisinin sürdüğü iddia ediliyor.

Dortmund kariyerinde sağ kanat ağırlıklı olarak görev yapan Adeyemi, şu ana kadar 127 resmi maçta 32 gol kaydetti. Performansının zaman zaman eleştirilmesine rağmen, yeteneği ve hızıyla Avrupa’nın dikkat çeken genç hücumcuları arasında yer alıyor.

Silah cezası sonrası pişmanlık mesajı

Adeyemi, son dönemde sadece saha içi davranışlarıyla değil, saha dışı bir olayla da gündeme gelmişti. İki adet yasadışı silah bulundurduğu gerekçesiyle 450 bin euro para cezasına çarptırılan futbolcu, sosyal medya üzerinden kamuoyuna uzun bir açıklama yaptı.

Instagram paylaşımında pişmanlığını dile getiren Adeyemi, 2024 yılının başında internetten sipariş ettiği sözde “gizemli kutu” nedeniyle büyük bir hata yaptığını kabul etti. Kutunun içinden Alman silah mevzuatına göre yasaklı eşyalar çıktığını belirten oyuncu, paketin açılmadan polis karakoluna gönderildiğini ifade etti.

“Bu büyük bir hataydı ve bana pahalıya mal oldu. Kamuoyunun önünde olduğumu ve bir rol model olduğumu biliyorum. Buna layık olamadım” diyen Adeyemi, yaşananlardan ders çıkardığını ve gelecekte bu tür hataları tekrarlamayacağına söz verdi.

Borussia Dortmund cephesi ise, genç oyuncunun hem saha içi hem de saha dışı davranışlarıyla ilgili olarak daha dikkatli olması gerektiği konusunda net bir mesaj vermiş durumda. Kulüp içinde yaşanan bu son gelişmeler, Adeyemi’nin geleceğiyle ilgili tartışmaları daha da alevlendirmiş görünüyor.