24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
GOAL

Çeviri:

50 yıllık şok: Brighton, Manchester United'ın kalesini yıktı

M. United - Brighton & Hove Albion
M. United
Brighton & Hove Albion
Lig Kupası
İngiltere

Acı bir darbe

Manchester United'ın İngiltere Lig Kupası'nda Brighton karşısında aldığı yenilgi, tarihi ve şok edici bir istatistiği beraberinde getirdi. Kırmızı Şeytanlar, Old Trafford'da elde ettiği iki gollük avantajı harcadı ve 3-2'lik mağlubiyetle turnuvaya veda etti.

Ayrıca okuyun: Suudi Arabistan kadrosunun analizi: Inzaghi'nin kozu kendini kabul ettiriyor, Donis kanatlara bel bağlıyor

Futbol istatistik ağı "Opta"ya göre Manchester United, kendi sahasında iki gol önde olmasına rağmen 50 yılı aşkın bir süre sonra ilk kez mağlup oldu. Bu durum, takımın başına Eylül 1976'dan bu yana gelmemişti.

Old Trafford'ın Manchester United'ı iki gol önde olmasına rağmen düşerken gördüğü son an, Eylül 1976'daki Tottenham karşılaşmasına dayanıyor. O maç, ev sahibinin 3-2 mağlubiyetiyle sonuçlanmıştı.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz

Premier Lig
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Premier Lig
Fulham crest
Fulham
FUL
M. United crest
M. United
MUN

Bu istatistik, Kırmızı Şeytanlar'ın Brighton karşısındaki gecesinin acısını daha da artırdı. Zira takım maça kusursuz bir şekilde başlamış ve erken iki gol bulmayı başarmış, ancak maçın geri kalanında kontrolü tamamen kaybetmişti.

Shea Lacey, Manchester United'ın ilk golünü 8. dakikada kaydetti; Mason Mount ise sadece iki dakika sonra ikinci golü ekleyerek takımına büyük bir üstünlük sağladı ve Brighton'ı maça dönmek için zorlu bir görevle karşı karşıya bıraktı.

Ancak Brighton, ilk yarı bitmeden farkı bire indirmeyi başardı, ardından ikinci yarıda skoru eşitledi ve üçüncü golü de kaydederek geri dönüşünü tamamladı; böylece iki gollük geriliğini 3-2'lik heyecanlı bir galibiyete çevirdi.

Böylece Brighton, Manchester United'ı Lig Kupası'ndan elemekle kalmadı, aynı zamanda Old Trafford'da nadir görülen tarihi bir istatistiğin yazılmasına da neden olarak yarım asrı aşkın bir süre öncesine dayanan bir anıyı yeniden gündeme taşıdı.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin