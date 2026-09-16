Manchester United'ın İngiltere Lig Kupası'nda Brighton karşısında aldığı yenilgi, tarihi ve şok edici bir istatistiği beraberinde getirdi. Kırmızı Şeytanlar, Old Trafford'da elde ettiği iki gollük avantajı harcadı ve 3-2'lik mağlubiyetle turnuvaya veda etti.

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Futbol istatistik ağı "Opta"ya göre Manchester United, kendi sahasında iki gol önde olmasına rağmen 50 yılı aşkın bir süre sonra ilk kez mağlup oldu. Bu durum, takımın başına Eylül 1976'dan bu yana gelmemişti.

Old Trafford'ın Manchester United'ı iki gol önde olmasına rağmen düşerken gördüğü son an, Eylül 1976'daki Tottenham karşılaşmasına dayanıyor. O maç, ev sahibinin 3-2 mağlubiyetiyle sonuçlanmıştı.

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Bu istatistik, Kırmızı Şeytanlar'ın Brighton karşısındaki gecesinin acısını daha da artırdı. Zira takım maça kusursuz bir şekilde başlamış ve erken iki gol bulmayı başarmış, ancak maçın geri kalanında kontrolü tamamen kaybetmişti.

Shea Lacey, Manchester United'ın ilk golünü 8. dakikada kaydetti; Mason Mount ise sadece iki dakika sonra ikinci golü ekleyerek takımına büyük bir üstünlük sağladı ve Brighton'ı maça dönmek için zorlu bir görevle karşı karşıya bıraktı.

Ancak Brighton, ilk yarı bitmeden farkı bire indirmeyi başardı, ardından ikinci yarıda skoru eşitledi ve üçüncü golü de kaydederek geri dönüşünü tamamladı; böylece iki gollük geriliğini 3-2'lik heyecanlı bir galibiyete çevirdi.

Böylece Brighton, Manchester United'ı Lig Kupası'ndan elemekle kalmadı, aynı zamanda Old Trafford'da nadir görülen tarihi bir istatistiğin yazılmasına da neden olarak yarım asrı aşkın bir süre öncesine dayanan bir anıyı yeniden gündeme taşıdı.