Türk basınına yansıyan haberler, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'ın Faslı milli oyuncu Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile yürüttüğü müzakerelerdeki yeni gelişmeleri ortaya koydu. "Al Ameed" lakaplı takım, yeni sezon başlamadan önce orta sahasını güçlendirmeye çalışıyor.

Al Ittihad, Brezilyalı Fabinho'nun ayrılması ve takımdaki serüveninin sona ermesinin ardından yabancı bir defansif orta saha oyuncusuyla anlaşmak isteyen Alman teknik direktör Jens Wissing'in talebi doğrultusunda Amrabat'ı önceliklerinden biri olarak belirlemişti.

Türk gazetesi Fanatik'e göre Al Ittihad, Faslı yıldızın hizmetlerinden vazgeçmesi için Fenerbahçe'yi ikna etmek amacıyla, oyuncunun performansına bağlı teşvik ve primlerin yanı sıra 15 milyon euro değerinde resmi bir teklif sundu.

Gazete, Fenerbahçe yönetiminin Amrabat'ın satışını onaylamak için net 20 milyon euro almakta hâlâ ısrarcı olduğunu, bunun da Al Ittihad'ın sunduğu teklif ile Türk kulübünün talepleri arasında yaklaşık 5 milyon euroluk bir mali uçurum yarattığını belirtti.

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Haberler, iki taraf arasındaki müzakerelerin, tüm tarafları memnun edecek bir mali formüle ulaşma çabasıyla hâlâ sürdüğüne işaret ediyor; zira Al Ittihad, Avrupa ve uluslararası düzeyde sahip olduğu büyük deneyimler nedeniyle Amrabat'ı orta sahayı güçlendirmek için öne çıkan isimlerden biri olarak görüyor.

Faslı oyuncu, Fenerbahçe'nin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak kabul ediliyor. Ayrıca daha önce Fiorentina ve Manchester United forması giymiş, bunun yanı sıra Fas Milli Takımı ile büyük turnuvalarda parladığı için mevcut transfer döneminde birçok kulübün hedefi hâline gelmişti.