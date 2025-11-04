44 yaşındaki ünlü teknik direktör maç sırasında hayatını kaybetti

Sırbistan Süper Ligi'nde oynanan Mladost - Radnicki 1923 karşılaşmasında trajik bir olay yaşandı. Maçın ilk dakikalarında fenalaşarak yere yığılan Radnicki teknik direktörü Mladen Zizovic, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Maç başlangıçta ertelendi, ancak Zizovic hastaneye kaldırılırken hakem oyunu yeniden başlattı. Fakat yaklaşık 20 dakika sonra Zizovic’in yaşamını yitirdiği haberi geldi. Bu haberin ardından oyuncular ve teknik ekipler sahada gözyaşlarına boğulurken, maç iptal edildi.

Bosna futbolunun unutulmaz ismi

Bu karşılaşma, Zizovic’in Radnicki 1923’ün başındaki üçüncü maçıydı. 23 Ekim’de göreve başlayan Bosna Hersekli teknik adam, oyunculuk döneminde ülkesinin önemli kulüplerinde forma giymişti. Radnik Bijeljina ve Zrinjski Mostar ile iki kez Bosna Kupası kazanan Zizovic, ayrıca Zrinjski Mostar ile Bosna Premier Ligi şampiyonluğu da yaşamıştı.

Futbol camiasından taziye mesajları

Üç çocuk babası olan Zizovic’in vefatı, Sırbistan ve Bosna futbol camiasında derin üzüntü yarattı. Sırbistan Futbol Federasyonu yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Sırbistan Futbol Federasyonu, FK Radnicki 1923 teknik direktörü Mladen Zizovic’in Lucani’de Mladost ile oynanan Mozzart Bet Sırbistan Süper Ligi maçı sırasında ani vefat haberini derin bir üzüntü ve inanamama duygusuyla karşıladı. Onun zamansız vefatı tüm futbol ailesi için büyük bir kayıptır. Zizovic ailesine, FK Radnicki 1923 camiasına ve onun çalışmalarını takdir eden herkese en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Huzur içinde yat, Mladen. Futbola olan sevgin ve geride bıraktığın miras sonsuza dek bizimle kalacak.”

Sırp devi Partizan Belgrad da benzer bir açıklama yayımlayarak, “Kragujevac’tan Radnicki’nin teknik direktörü Mladen Zizovic’in ani vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ailesine, arkadaşlarına ve kulübüne en içten taziyelerimizi sunarız.” ifadelerine yer verdi.

Zizovic’in ölümü, yalnızca Sırbistan’da değil, tüm Balkan futbolunda büyük bir şok etkisi yarattı.