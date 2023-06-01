Fransız yıldız Benzema, Real Madrid'den ayrılacağına yönelik iddiaların ardından ilk kez konuştu.

NE OLDU? Benzema'nın, Suudi Arabistan'a kazançlı bir transfer hamlesini gerçekleştirerek 14 yıllık Real Madrid kariyerine son vermesi bekleniyor.

Bu haberler kapsamında, Fransız yıldızın Arabistan transferi sorulduğunda çekimser cevaplar vererek oluşan spekülasyonları güçlendirdi.

NE DEMİŞLER: Benzema, Marca'ya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğimden mi bahsediyorsun? Ne için bundan bahsediyorsun ki? Söylenen şeylerin hepsi internette yazıyor.

"Ve internet gerçek değil. Cumartesi günü maçım var, yarın antrenmanım var, bu yüzden şu anda Madrid'teyim."

BÜYÜK RESİM: Benzema'ya Suudi Arabistan'a transfer olması için 400 milyon Euro'nun üzerinde (346 milyon £/439 milyon $) bir para teklif edildi.

Teklif edilen sözleşme, Benzema'nın Suudi Arabistan'ın 2030'daki Dünya Kupası teklifinin elçisi olmasını da sağlayacak.

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SIRADA NE VAR? Real Madrid, sezonun son La Liga maçını Pazar günü Santiago Bernabeu'da Athletic Club'a karşı oynayacak.