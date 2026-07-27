35 yaşında: Chelsea sürpriz bir transfer için harekete geçiyor

Chelsea, transfer piyasasındaki büyük harcamalarını sürdürüyor ve hücum hattını güçlendirmek amacıyla Londra ekibi, 35 yaşındaki bir forvetle anlaşmaya, 25 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı 23 yaşındaki bir forvetten ise ayrılmaya hazırlanıyor.

"Foot Mercato" sitesinin haberine göre, Chelsea transfer piyasasını bir kez daha alevlendirdi. Chelsea hâlâ cömertçe harcamaya devam ediyor ve bu yaz Morgan Rogers, Marco Palestra ve Deivid'i kadrosuna katmak için 282 milyon euro harcadı.

Her zamanki gibi İngiliz kulübü, mümkün olduğunca çok sayıda genç ve gelecek vaat eden yeteneği kadrosuna katmaya çalışıyor; ancak bu kez bazılarını şaşırtabilir.

"The Athletic" gazetesi bugün, Chelsea'nin eski Manchester United oyuncusu ve 2020'den bu yana Brighton forması giyen Danny Welbeck ile anlaşmakla ilgilendiğini aktardı.

Bu ilgi, Premier Lig'de geçirdiği iki başarılı sezonun ardından geliyor (2024/2025 sezonunda 30 maçta 10 gol ve 2025/2026 sezonunda 37 maçta 13 gol).

35 yaşındaki Manchester'ın evladı, Premier Lig'de hâlâ fileleri havalandırabileceğini kanıtlıyor; ancak Chelsea'nin onunla anlaşmaya duyduğu ilgi şaşırtıcı olarak değerlendiriliyor.

Chelsea şu anda Marc Guiu, Liam Delap, Nicolas Jackson ve Joao Pedro'dan oluşan çok güçlü bir hücum hattına sahip. Yine de Chelsea, sözleşmesinde yalnızca bir yılı kalan forvetinden vazgeçmeye Brighton'ı ikna edebileceği konusunda iyimser.

Ancak Chelsea bu şaşırtıcı seçeneğin peşindeyse, bunun nedeni aralarında Emanuel Emegha'nın (23 yaşında) da bulunduğu bir dizi forvetinden ayrılmaya hazır olmasıdır.

Bir kez daha bu haber şaşırtıcı; zira son dönemde diz arka adale sakatlığı yaşayan genç Hollandalı oyuncunun Stamford Bridge'e katılmasının üzerinden çok fazla zaman geçmedi ve sözleşmesi 2033 yılına kadar uzanıyor.