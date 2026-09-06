Yeni yükselen Hull City, sezonun 3 haftası geride kalırken bu sezon Premier Lig'in tüm kulüplerine üstünlük kuruyor.

Hull City, bu sezon Premier Lig'de ilk 3 maçında hiç gol yemeyen tek takım olma özelliğini taşıyor.

Arsenal de bu başarıyı Hull City ile paylaşıyordu; ancak Premier Lig'in üçüncü haftasının zirve maçında Emirates Stadyumu'nda Chelsea'yi (2-1) mağlup ettiği Londra derbisinde bir gol yedi.

Hull City, Manchester United'ı (2-0) ve Coventry City'yi (1-0) yendikten, ardından Aston Villa karşısında golsüz berabere kaldıktan sonra 7 puan toplayarak puan tablosunda üçüncü sırada yer alıyor.

Manchester City ise 9 puanla, kendisiyle aynı puana sahip Arsenal'in yanında Premier Lig puan tablosunun lideri konumunda. Bu iki takım, ilk 3 haftada da galip gelen tek takımlar.

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