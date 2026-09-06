24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Hull City v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

3 hafta sonra: Hull City, Premier Lig'in tüm kulüplerini geride bıraktı

Arsenal - Chelsea
Arsenal
Chelsea
Premier Lig
Hull City
İngiltere

Premier Lig'e yeni yükselen takımdan büyük başarı

Yeni yükselen Hull City, sezonun 3 haftası geride kalırken bu sezon Premier Lig'in tüm kulüplerine üstünlük kuruyor.

Hull City, bu sezon Premier Lig'de ilk 3 maçında hiç gol yemeyen tek takım olma özelliğini taşıyor.

Arsenal de bu başarıyı Hull City ile paylaşıyordu; ancak Premier Lig'in üçüncü haftasının zirve maçında Emirates Stadyumu'nda Chelsea'yi (2-1) mağlup ettiği Londra derbisinde bir gol yedi.

Hull City, Manchester United'ı (2-0) ve Coventry City'yi (1-0) yendikten, ardından Aston Villa karşısında golsüz berabere kaldıktan sonra 7 puan toplayarak puan tablosunda üçüncü sırada yer alıyor.

Manchester City ise 9 puanla, kendisiyle aynı puana sahip Arsenal'in yanında Premier Lig puan tablosunun lideri konumunda. Bu iki takım, ilk 3 haftada da galip gelen tek takımlar.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin