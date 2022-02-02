29 maçtır kaybetmeyen Arjantin gözünü rekora dikti

Katar 2022 Güney Amerika elemelerinde Kolombiya'yı 1-0 mağlup eden Arjantin, yenilmezlik serisini 29 maça çıkardı.

PSG'nin yıldızı Lionel Messi'nin kadroda yer almadığı maçta tek gol 29. dakikada Lautaro Martinez'den geldi.

Bu sonuçla elemelerdeki 15. maçında 10. galibiyetini alan Arjantin, lider Brezilya'nın ardından ikinciliğini sürdürdü.

Güney Amerika elemelerinde ilk dört sırayı alan takımlar doğrudan Dünya Kupası'na katılırken, beşinci turnuva vizesi için Asya elemelerinden gelen takımla playoff oynayacak.

Grubun iki yenilgisiz takımı Brezilya ve Arjantin, Katar 2022'ye katılmayı daha önceden garantilemişti. Bitime iki maç kala 25 puanlı Ekvador da kupadaki yerini garantilemeye oldukça yakın. 22 puanlı Uruguay, 21 puanlı Peru ve 19 puanlı Şili arasında ise dördüncülük mücadelesi yaşanıyor.

İtalya'nın serisine İspanya son vermişti

Roberto Mancini yönetiminde müthiş bir form yakalayan Euro 2020 şampiyonu İtalya, üst üste 37 maç yenilgi yüzü görmeyerek uluslararası futbol tarihindeki en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olmuştu.

İtalya'nın 2018-2021 arasındaki üç yıllık döneme yayılan serisi Uluslar Ligi finalindeki İspanya mağlubiyetiyle noktalandı.

29 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Arjantin'in son yenilgisi 3 Temmuz 2019'da, Copa America yarı finalinde Brezilya'ya karşı gelmişti. Arjantin o günden bu yana çıktığı 29 maçta 19 galibiyet ve 10 beraberlik aldı.

Tarihteki en uzun yenilmezlik serileri

Takım Maç Tarih İtalya 37 2018-2021 Brezilya 35 1993-1996 İspanya 35 2007-2009 Arjantin 31 1991-1993 İtalya 30 1935-1939

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