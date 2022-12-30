Mwepu, 24 yaşında kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli olmasının ardından Brighton'ın 9 Yaş Altı Takımı'nın teknik direktörü oldu.

NE OLDU? Brighton'ın eski orta saha oyuncusu, kendisine kalıtsal bir kalp rahatsızlığı teşhisi konulduktan sonra ekim 2022'de futbolu bırakmak zorunda kaldı. 2021 yazında RB Salzburg'dan Premier Lig takımına imza atan ve 27 maça çıkıp üç gol kaydeden Mwepu, şimdi altyapıda 9 Yaş Altı teknik direktörlüğü rolünü üstlendi.

BÜYÜK RESİM: Testler, Mwepu'nun kalıtsal bir kalp sorununa sahip olduğunu gösterdi ve orta saha bu nedenle oyunculuk kariyerini daha 24 yaşında bitirmek zorunda kaldı.

NE SÖYLENDİ? Kulüpten yapılan açıklamada şunlar söylendi: "Enock'un kulübümüzde kalmaya ve deneyimini genç oyuncularımızı geliştirmeye yardımcı olmak için kullanmaya karar verdiğini duymaktan gerçekten mutluyuz. Yaşına bakıldığında, Enock zengin bir deneyime sahip. Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'de forma giymiş, ülkesine kaptanlık yapmıştır. Bu, Enock'un futbol kariyerindeki bir sonraki bölümü."

BİLİYOR MUYDUNUZ? Mwepu, oyun kariyeri boyunca inanılmaz bir maç okuma becerisine sahip olduğu için 'Bilgisayar' olarak adlandırıldı.

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