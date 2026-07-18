24 saatten az bir süre sonra… Barcelona’ya yeni bir ağır darbe

Barcelona’nın sportif direktörü Deco, 24 saatten kısa bir süre içinde ikinci bir ağır darbe aldı. Londra kulübü Chelsea, Brezilyalı forvet João Pedro’nun kulüpten ayrılmayacağını açıkladı ve mevcut yaz transfer dönemi boyunca hiçbir teklifi dinlemeyeceğini belirtti.

Katalan "Sport" gazetesine göre, Stamford Bridge'den gelen kaynaklar, İngiliz kulübünün Brezilyalı oyuncuya büyük umutlar bağladığını ve onu teknik direktör Xabi Alonso liderliğindeki yeni projenin temel bir parçası olarak gördüğünü doğruladı; bu da Barça'nın transfer hedefleri için kapının kesin olarak kapandığı anlamına geliyor.

Bu darbe, Atlético Madrid CEO'su Miguel Ángel Gil Marín'in geçen Cuma günü Arjantinli forvet Julián Álvarez'in transfer edilemeyeceğini açıklamasından sadece birkaç saat sonra geldi; bu açıklama, Barcelona'nın onu kadrosuna katma girişimlerini açıkça reddetti.

João Pedro, Temmuz 2025'te Chelsea'ye katılmıştı; İngiliz kulübü, onu kadrosuna katmak için Brighton'a 50 milyon euro ödemişti. O zamandan beri gösterdiği dikkat çekici gelişim, Londra yönetiminin onun önümüzdeki uzun yıllar boyunca fark yaratabilecek bir forvet olduğuna dair güvenini pekiştirdi.

Xabi Alonso, Brezilyalı oyuncuya mutlak bir güven duyuyor ve onu, çok yönlülüğü, sürekli hareketliliği ve farklı forvet pozisyonlarına uyum sağlama yeteneği sayesinde eksiksiz bir forvet olarak görüyor. Bu özellikler, Alonso’nun Stamford Bridge’de uygulamak istediği oyun tarzıyla tam olarak örtüşüyor.

Chelsea’nin bu kararı, özellikle yaz transfer listesinin en başında yer alan iki önemli ismin devre dışı kalmasının ardından, hücum hattını güçlendirme seçeneklerinin endişe verici bir şekilde azaldığını gören Barcelona’nın spor yönetimine yeni bir engel oluşturuyor.

Deco, teknik direktör Hansi Flick’in planlarına uygun olabilecek çok az isim kalmışken, bu yaz başarılı transferler haline gelebilecek alternatifleri piyasada aramaya devam etmek zorunda kalacak.

Barcelona’nın Polonyalı Robert Lewandowski’nin sözleşmesini yenilememe kararı ve Valencia’nın forvet oyuncusu İspanyol Ferran Torres’in sözleşmesinin son yılında Paris Saint-Germain’e transfer olma olasılığı, Camp Nou’daki durumu daha da karmaşık hale getiriyor.

Bu gelişmeler, Katalan kulübünün elindeki seçeneklerin giderek azaldığı bir dönemde, Deco’yu yaz transfer piyasası kapanmadan önce forvet krizine acil çözümler bulma konusunda gerçek bir zorlukla karşı karşıya bırakıyor.