2034 Dünya Kupası Suudi Arabistan’da kışın mı yapılacak? Alkol yasağı ve insan hakları endişeleri gündemde

Suudi Arabistan’ın 2034 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapması neredeyse kesinleşirken, kış aylarında düzenlenmesi ve alkol yasağı gündemi oluşturuyor.

2034 Dünya Kupası'nın Suudi Arabistan’da düzenlenmesi, 11 Aralık’taki FIFA Genel Kurulu’nda onaylanması beklenen bir karar haline geldi. Ülkenin tek aday olması ve FIFA'nın kararının kesinleşmesiyle birlikte, Suudi Arabistan’ın turnuvaya ev sahipliği yapması neredeyse kesinleşmiş görünüyor. Ancak, insan hakları ihlalleri ve “sporun imaj temizleme aracı” olarak kullanılması eleştirileri ülkenin ev sahipliğini gölgeleyen başlıca konular arasında.

Suudi Arabistan’ın Dünya Kupası için belirlediği sorumlu isimlerden Hammad Albarawi, İngiliz Sky Sports’a verdiği röportajda, turnuvanın ülke halkı için düzenleneceğini ve spor yoluyla Suudi Arabistan vatandaşlarının hayat kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Albarawi, ülkeye yöneltilen sporla ilgili eleştirilere ise doğrudan yanıt vermekten kaçındı.

Albarawi, Suudi Arabistan’da eşcinselliğin yasak olmasına rağmen, FIFA kurallarına göre cinsel yönelime dayalı her türlü ayrımcılığın yasaklandığını hatırlatarak, Suudi Arabistan’ın tüm ziyaretçilere saygı duyacağını ve onları memnuniyetle karşılayacağını ifade etti ve ülkenin son yıllarda 100'den fazla spor etkinliği düzenlediğini ve 3 milyondan fazla taraftarın bu etkinliklere katılarak Suudi Arabistan’ı tanıma fırsatı bulduğunu belirtti.

Turnuvanın yazın olmasını istiyorlar

Ülkenin altyapı yatırımları ve bu yatırımlar sırasında çalışanların haklarının ihlal edilmesi riski hakkında ise Albarawi, son 8 yılda 150’den fazla sosyal reform gerçekleştirildiğini ve bu reformların çoğunun işçi haklarının korunması ve kadınlara daha fazla fırsat sağlanması amacı taşıdığını söyledi.

Suudi Arabistan’ın, vatandaşlarına ve belirledikleri vizyona karşı tüm sorumluluklarını yerine getirmek için çaba gösterdiğini belirtti.

İklim koşulları nedeniyle turnuvanın kışın düzenlenmesi gündemde olsa da Albarawi, turnuvanın Haziran-Temmuz aylarında düzenlenmesi konusunda da hazırlıklı olduklarını belirtti. FIFA, ligler ve federasyonlarla yapılacak görüşmeler sonrasında kesin tarihin belirleneceğini ifade eden Albarawi, ihtiyaç duyulması halinde her zaman turnuvaya ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Suudi Arabistan’da alkolün yasak olması nedeniyle, Dünya Kupası sırasında da alkol kullanımına izin verilmeyecek.

Albarawi, geçmişte düzenlenen spor etkinliklerinde 3 milyon taraftarın alkol olmaksızın harika zaman geçirdiğini ve Suudi Arabistan’ın sunduğu sanat, müzik, kültür ve mirası keşfettiklerini belirtti ve ülkenin, taraftarlara alternatif eğlence fırsatları sunmaya devam edeceğini ifade etti.