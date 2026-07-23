Genç Fildişili kanat oyuncusu Yan Diomande'nin geleceği, devam eden yaz transfer döneminde Avrupa'nın büyük kulüplerinin kendisiyle ilgisinin artması ve Leipzig'in onu elde tutma konusundaki ısrarına rağmen tartışma yaratmaya devam ediyor.

Bu bağlamda Alman "Bild" gazetesi bugün perşembe günü, Diomande'nin (19 yaşında) 2026 Dünya Kupası'na katıldıktan sonra aldığı olağan iznin sona erdiğini ve kulübün dönüşü için kesin bir tarih belirlememesine rağmen takımın Avusturya'daki kampının başlamasından önce önümüzdeki hafta Leipzig antrenmanlarına dönmesinin beklendiğini aktardı.

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Gazete, Leipzig'in oyuncunun Dünya Kupası'na katıldığı sırada Liverpool'dan gelen 100 milyon euroluk bir teklifi, Diomande'nin 2030 yazına kadar uzanan ve serbest kalma bedeli bulunmayan sözleşmesinden faydalanarak daha önce reddettiğini de ekledi.

Gazete, Liverpool'un artık oyuncuyla anlaşmak isteyen tek kulüp olmadığına dikkat çekti; zira Arsenal, Real Madrid, Manchester City ve Paris Saint-Germain de 100 milyon euro ödemeye hazır olduklarını gösterdi.

Diomande ayrıca Paris Saint-Germain ile 2031 yılına kadar uzanan bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı, ancak Fransız kulübü şimdiye kadar Leipzig'e resmi bir teklif sunmadı.

Paris üzerinde baskı

Rapora göre, oyuncunun yakın çevresi, işlerini yürüten Roc Nation ajansıyla iş birliği içinde, başka bir kulübün transfere dahil olmasından çekinerek Paris Saint-Germain'e Leipzig ile müzakereleri hızlandırması yönünde baskı yapmaya çalışıyor.

"Bild", Paris Saint-Germain başkanı Nasser el-Halifi'nin New York'taki Dünya Kupası finali sırasında Red Bull başkanı Oliver Mintzlaff'ın yanında bulunduğunu ve bunun iki taraf arasında görüşme yapılmasına imkân tanıdığını belirtti.

Buna karşılık Leipzig, Diomande'yi satmayı kabul etmek için en az 120 milyon euro talep ediyor, ancak rapora göre onu bir sezon daha elinde tutabileceğine dair inancı azaldı; hatta Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enrique'nin reddettiği yeniden kiralama fikriyle bile olsa.

Gazete, "Leipzig yönetimi Diomande'nin temsil ettiği büyük teknik ve pazarlama değerinin farkında, ancak aynı zamanda kalmak istemeyen bir oyuncuyu elde tutmanın, daha önce Xavi Simons ile yaşandığı gibi takım atmosferine olumsuz yansıyabileceğini biliyor" ifadesine dikkat çekerek yazısını sonlandırdı.