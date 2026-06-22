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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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2026 Dünya Kupası'nda şok edici bir ölüm vakası

İran
Yeni Zelanda
Dünya Kupası
İran
Yeni Zelanda

Dünya Kupası Trajedisi

2026 Dünya Kupası’nda, ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın ilk turu sırasında şok edici bir ölüm vakası yaşandı.

İngiliz "The Sun" gazetesine göre, "Sufi" stadyumunda görevli genç bir güvenlik görevlisi, Dünya Kupası maçlarından birinin ardından yaya olarak evine dönerken bir arabanın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Gazete, genç Aaron Avery'nin işteki ikinci gününde hayatını kaybettiğini belirtti; bu trajedi, geçen Pazartesi günü İran ile Yeni Zelanda arasındaki maçın bitiminden sonra meydana geldi.

Aaron’ın teyzesi Norma Quinn, “Bu, hiç beklemediğimiz bir şeydi, bu yüzden yıkıldım” dedi.

Kaza, Aaron’ın evinden birkaç bina uzaklıkta, “Van Ness” Caddesi yakınlarında meydana geldi. Ailesi, arabanın ona çarptıktan sonra cesedinin bir apartman bloğunun yarısına kadar sürüklendiğini bildirdi.

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Yetkililer, ölümcül kazayla ilgili olarak beyaz renkli "Tesla" marka aracın sürücüsünü gözaltına aldı.

Quinn, “CBS” haber ağına yaptığı açıklamada, “Bana söylenene göre, kazada hızın büyük bir rol oynadığı ve sürücünün alkolün etkisi altında olduğu ihtimali yüksek” dedi.

Çarpışmanın ardından kritik durumda olan Aaron acilen hastaneye kaldırıldı. "GoFundMe" sitesindeki bağış sayfasında belirtildiği üzere, Aaron'ın kontüzyonlu beyin hasarı geçirdiği ortaya çıktı. Doktorlar, Aaron'ı yaşam destek cihazlarına bağladıktan sonra ertesi gün öğleden sonra beyin ölümünü ilan etti.

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