2022 Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda yayımlanacak?

2021-22 sezonunun Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Liverpool, finaller tarihinde 3. defa karşılaşacaklar.

1981 senesinde karşılaştıkları Şampiyonlar Ligi finalinde (o zamanki adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler) Liverpool, Alan Kennedy’nin kaydettiği golle 1-0’lık skorla şampiyonluğa ulaşan taraf olurken, 2018 senesindeki final karşılaşmasını ise Real Madrid kazanmıştı.

2018'de Rusya'da oynanan final karşılaşmasında Liverpool'un yıldız oyuncusu Salah, Ramos'un sert müdahalesi sonrasında gözyaşları içerisinde oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Bir sonraki sezon Beşiktaş forması giyen Loris Karius'un hatalarıyla anılan maçta Benzema ve Bale, Madrid ekibinin gollerini kaydederken Liverpool'un tek golünü Mane kaydetmişti. Real Madrid sahadan, 3-1'lik skorla galip ve şampiyon olarak ayrılmıştı.

Güçlü rakipler, 2021-22 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinde 28 Mayıs günü saat 22.00’de

karşılaşacaklar.

Şampiyonlar Ligi finali EXXEN ve TV 8,5 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

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