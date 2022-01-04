2022'nin ilk bebeğine Griezmann Mbappe adı verildi

Copiapo'daki bir hastanede doğan Griezmann Mbappe Chambi Pacaje, kentin 2022'de dünyaya merhaba diyen ilk bebeği oldu.

Şili'de yaşayan Bolivya kökenli bir ailenin çocuğu olan Griezmann Mbappe, adını Atletico Madrid forması giyen Antoine Griezmann ile Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe'den alıyor.

Tam bir futbol tutkunu olan aile isimleri de birlikte seçti. Kanal 13'ün haberine göre; bebeğe ilk ismini babası, ikinci ismini ise annesi verdi.

Yaptığı açıklamada bebeğin 2022 yılında Atacama bölgesinde doğan ilk çocuk olduğuna vurgu yapan hastane yönetimi, anne Teodora Pacaje'yi tebrik etmeyi de ihmal etmedi.

Con cariño saludamos a Teodora Pacaje, por el nacimiento de su primer hijo Griezmann Mbappe el 1 de enero a las 21:09 hrs. siendo el primer nacido en Atacama este 2022.



También saludamos a Ma.Teresa Galarza,cuya hija Juliete fue la última en nacer el 2021 a 21:30 hrs del 31 Dic. pic.twitter.com/qjn5m9ktiS — Hospital de Copiapó (@hospitalcopiapo) January 2, 2022

Atacama Sağlık Kurumu, 1 Ocak 2022 günü saat 9.09'da gözlerini dünyaya açan Griezmann Mbappe'nin 3 kilo 64 gram ağırlığında ve 50 santimetre boyunda olduğu bilgisini paylaştı.

Yerel basına konuşan anne Teodora aldıkları kararı, "Futbolu seviyoruz. İlk ismini ben seçtim, babası ise Mbappe adını koydu" sözleriyle anlattı.

İlginç olay sosyal medyada büyük ilgi görürken, endişelerini dile getirenler de oldu. Bir kullanıcı, çocuğun ismi nedeniyle okula başladığında zorbalığa maruz kalabileceğini belirtti.

Bir diğer kullanıcı ise Sergio Agüero'nun oğlu ve Diego Maradona'nın torunu olan Benji'ye atıfta bulundu.

"Omuzlarında Agüero'nun oğlu ve Maradona'nın torunundan daha fazla baskı var."

Tek başına takım kurmuştu

Şili'de dünyaya gelen bebek, geçmişte haberlere konu olan Brezilyalı bir aileyi hafızalara getirdi. Irineu Cruz-Jucicleide Silva çifti, 13 erkek çocuğun hepsine 'R' harfiyle başlayan futbolcu isimleri koymuştu.

Bir türlü çok istedikleri kız çocuğa kavuşamayan çiftin 13 erkek çocuğa sahip olma ihtimali uzmanlara göre 8000'de bir.

13 çocuğun isimleri ise şöyle: Ronaldo, Robson, Reinan, Rauan, Rubens, Rivaldo, Ruan, Ramon, Rincon, Riquelme, Ramires, Railson, Rafael.

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