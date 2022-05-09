2022 Avrupa Ligi finali hangi kanalda yayımlanacak?

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları tamamlandı.

Rangers RB, Leipzig’i sahasında oynanan rövanş maçında 3-1’lik skorla yenerek finale kalmaya hak kazandı. İlk maç Liepzig’in sahasında oynanmış ve Alman ekibi Rangers’ı 1-0 yenmişti.

Eintracht Frankfurt ise sahasında West Ham United’ı 1-0’lık skorla yenerek finale kaldı. Frankfurt ilk maçta da West Ham United’ı sahasında 2-1 yenmiş, tur için büyük bir avantaj sağlamıştı.

Rangers ve Eintracht Frankfurt arasında oynanacak Avrupa Ligi final karşılaşması 18 Mayıs’ta

İspanya’nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı’nda oynanacak.

Avrupa Ligi finali EXXEN ve TV 8,5 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

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