2022 Avrupa Ligi finali hangi kanalda yayımlanacak?

Kerim Akbaş
AA

UEFA Avrupa Ligi finalinde Glasgow Rangers ve Frankfurt karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları tamamlandı.

Rangers RB, Leipzig’i sahasında oynanan rövanş maçında 3-1’lik skorla yenerek finale kalmaya hak kazandı. İlk maç Liepzig’in sahasında oynanmış ve Alman ekibi Rangers’ı 1-0 yenmişti.

Eintracht Frankfurt ise sahasında West Ham United’ı 1-0’lık skorla yenerek finale kaldı. Frankfurt ilk maçta da West Ham United’ı sahasında 2-1 yenmiş, tur için büyük bir avantaj sağlamıştı.

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Rangers ve Eintracht Frankfurt arasında oynanacak Avrupa Ligi final karşılaşması 18 Mayıs’ta

İspanya’nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı’nda oynanacak.

Avrupa Ligi finali EXXEN ve TV 8,5 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

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