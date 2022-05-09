2022 Avrupa Ligi finali hangi kanalda yayımlanacak?
Kerim Akbaş
AA
UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları tamamlandı.
Rangers RB, Leipzig’i sahasında oynanan rövanş maçında 3-1’lik skorla yenerek finale kalmaya hak kazandı. İlk maç Liepzig’in sahasında oynanmış ve Alman ekibi Rangers’ı 1-0 yenmişti.
Eintracht Frankfurt ise sahasında West Ham United’ı 1-0’lık skorla yenerek finale kaldı. Frankfurt ilk maçta da West Ham United’ı sahasında 2-1 yenmiş, tur için büyük bir avantaj sağlamıştı.
Editörün Seçtikleri
- Lionel Messi, PSG'de direkleri aşamıyor: Son 15 yılın en şanssız oyuncusu oldu
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde topun oyunda kalma süresinde en düşük rekor kırıldı
- Trabzonspor, daha önce hem Süper Lig hem Türkiye Kupası şampiyonu oldu mu?
- 2022 Dünya Kupası: Gruplar, fikstür, final ve bilmeniz gereken her şey
Rangers ve Eintracht Frankfurt arasında oynanacak Avrupa Ligi final karşılaşması 18 Mayıs’ta
İspanya’nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı’nda oynanacak.
Avrupa Ligi finali EXXEN ve TV 8,5 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.