2022 Avrupa Konferans Ligi finali hangi kanalda yayımlanacak?

2021-22 sezonunun Avrupa Konferans Ligi yarı final eşleşmeleri tamamlandı. Alınan sonuçlara göre final müsabakasında Roma ile Feyenoord karşı karşıya gelecek.

Roma ilk maçında Leicester City’e konuk olmuş ve maç 1-1’lik beraberlikle sona ermişti. Rövanş

maçında Roma, rakibini 1-0’lık skorla yenerek finale katılmaya hak kazandı. Gözyaşlarını tutamadığı maç sonunda Mourinho her 3 kupada da finale çıkan ilk teknik direktör olarak tarihe geçmişti.

Feyenoord ise ilk maçta rakibi Marsilya’yı kendi sahasında 3-2’lik skorla yenerek büyük bir avantaj elde etmişti. Rövanş müsabakasında da deplasmanda 0-0’lık beraberlik sonucunda finale kalmaya hak kazanmıştı.

Bu sezon ilk defa oynanacak Avrupa Konferans Ligi finali 25 Mayıs’ta Arnavutluk başkenti Tiran’da bulunan Air Albania Stadyumu’nda oynanacak.

Avrupa Konferans Ligi finali EXXEN ve TV 8,5 kanallarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

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