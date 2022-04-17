2022-23 sezonunda Süper Lig'de toplam kaç takım yer alacak?

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda son haftalara yaklaşılırken, ligde kalma ve lige yükselme yarışı da büyük bir heyecanı beraberinde getiriyor. Yeni Malatyaspor'un düşmesinin kesinleştiği ligde Göztepe, Çaykur Rizespor ve Altay da düşme hattında yer alıyor.

Dört takımın veda edeceği Süper Lig'e Spor Toto 1. Lig'den gelecek üç takım için de yarış kıyasıya bir şekilde devam ediyor. Ankaragücü 63 puanla Süper Lig'in en güçlü adayı olarak dikkat çekerken, Ümraniyespor da 57 puanla Ankara ekibinin ardında ligde ikinci sırada bulunuyor.

Hedef 18 takımlı lig

Yeni Malatyaspor'un yanı sıra üç takımın daha veda edeceği Süper Lig gelecek 2022-2023 sezonunda üç takımın katılımıyla birlikte 19 takımla oynanacak. Ligde önümüzdeki sezon da dört takım düşecek ve alt ligden üç takım Süper Lig'e çıkacak. Böylece 2023-2024 sezonunda Süper Lig'deki takım sayısı pandemiden önce olduğu gibi yine 18 takım olacak.

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