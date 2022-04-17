Aykut Kocaman: "Manchester City'i izlerken atak futbolu oynuyor mu diyorsunuz?"

Fenerbahçe ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Aykut Kocaman, NTV Spor'da Emek Ege'nin sunduğu Kırılma Anı programına konuk oldu.

Son olarak Başakşehir'i çalıştıran tecrübeli teknik direktör, futbolculuk kariyerinden çocukluğuna kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Ailesinin Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen Kocaman, Fenerbahçe'ye transferinin ailedeki yerini değerlendirdi.

"Ben Fenerbahçe'ye gidince babamda haliyle bir kırgınlık, burukluk oldu ama ilerleyen süreçte bu oturdu çünkü oğlunun mutluluğunu her şeyin üzerinde tutuyor haliyle.

"Oyunculuğu bıraktım. Babam dedi ki ''Eee Aykut artık aslına dönersin''

''Baba şu kadar bile bir kırıntı kalsa seni kırmayacağım ama yok...'' dedim. O günden sonra da Beşiktaş - Fenerbahçe konusunu konuşmadık.

Profesyonel hayatı bırakmaya çok az kaldı. O gün geldiğinde Fenerbahçe maçlarına gidip seyretmeye başlayacağım.

Heykel gerekiyor mu?

Emek Ege'nin unutulmaz 88-89 kadrosu Alex, Lefter veya Can Bartu gibi bir heykeli hak etmiyor mu sorusuna Aykut Kocaman:

"88-89 yılını simgeleyen bir eser iyi olabilir. Yapılsa iyi olur." yanıtını verdi.

"Kurtarıcı arıyoruz"

Emek Ege'nin Fenerbahçe'de hep bir kurtarıcı aranıyor yorumuna tecrübeli teknik direktör;

"Ülkemize has bir davraış bu ama Fenerbahçe'de ortalamanın biraz daha üzerinde gibi görünüyor.

"Duygularımıla yaşayan bir millet olduğumuzu unutmadan bunu akıl ve mantıkla harmanlamalıyız. Fenerbahçe için de ülke için de bu durum geçerli." yorumuyla yanıt verdi.

Ayrılık süreci

1996'daki olaylı ayrılık sürecine de değinen Aykut Kocaman, normalde Oğuz Çetin ile planlarının farklı olduğunu söyledi.

"2 sene daha oynayıp futbolu fenerde bırakmak istiyorduk. Bir şeyler inşa edecek bir antrenör vardı. Bizim gönderilmemiz Fenerbahçe'yi de etkiledi.

"Fatih Terim bizi istedi ama hiç düşünmedik. Bir anlık öfkeli hadi Galatasaraay'a gidelim hali herkese kaybettirirdi. Fatih Hoca da ben de Oğuz Çetin de kaybederdi."

"İstanbulspor'a taraftarsız bir kulübe gitmek o şartlarda mantıklı görünüyordu."

İstanbulspor dönemi

Oyuncu-antrenör olarak Türk futbolunda unutulmazlar arasına giren Aykut Kocaman İstanbulspor dönemini ve antrenörlüğe başlama hikayesini anlattı.

"Antrenörlük benim yapabileceğim bir iş değildi.

"Kalabalıkta kendimi rahat hisseden biri değilim. Bir grubu alıp ikna etmek bana göre değildi. Oğuz Çetin ise antrenörlüğü mutlaka yapılması gereken bir iş olarak görüyordu.

"Adnan Sezgin ve İstanbulspor aidiyetim olmasa ve antrenörlüğe başlamazdım. Kulübü tanıyan tecrübeli biri olarak ben öne çıktım."

Oyun görüşü

2000 yılında yaptığı bir açıklama hatırlatılan Aykut Kocaman, oyun görüşü ve genel futbol iklimi hakkında görüşlerini paylaştı.

"Antrenörlüğü cesur ve korkak antrenör olarak ikiye sıkıştırdılar. Enine oyun, dikine oyun...Bu kadar basitleştirince bizden sıkılıyorlar. Manchester City'i izlerken atak futbolu oynuyor mu diyorsunuz?

"Bazı şeyleri anlatmak artık bana anlamsız geliyor. Yanlışlarla doğrular yer değişmiş durumda.

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"İyi takıma giden yol uyumlu takıma giden yol bir süreçtir.

"Konyaspor'da 2015-2017 arası ideal takımıma çok yaklaştım."

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