Fatih Terim, Galatasaray ile yaşanan ayrılıktan uzun süre sonra The Athletic'e konuştu.

Tecrübeli teknik direktör; UEFA Kupası'ndan milli takıma, son yaşanan ayrılıktan Türk futboluna kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim ne söyledi?

Türkiye'de Galatasaray'dan başka takımı çalıştırır mısınız sorusuna Fatih Terim şu şekilde yanıt verdi:

"Galatasaray, tek yönlü bir bilet. Başka bir Türk takımı için çalışmayı hayal edemiyorum. Bu aileye dönüş gibi. Galatasaray beni isteğinde, hiçbir zaman 'Hayır' demedim. Galatasaray benim yuvam, ailem.

"Futbol oynarken birçok kulüp beni istiyordu. Galatasaray'ın teklifinin 5 katından daha fazla para teklif edildi ama ben Galatasaray'a imza attım. Bir kulübe ait olmak... Ben Galatasaraylıyım ve bunu gösterdim."

Sezon başındaki yapılanma hakkında

Galatasaray, sezon başında yeni bir yapılanmaya girerken Fatih Terim de o dönem ve sonrasında yaşananları anlattı.

"Bu senenin başında, Galatasaray'da bir devrim olması gerektiğine karar verdim. 'Kolay olmayacak' dedim.

"Sonrasında alınan karar, aslında beklediğim bir şey değildi. Şu an mental anlamda rahatlamak için, biraz zamana ihtiyacım var."

"Alex Ferguson'u örnek aldım"

Fatih Terim, Manchester UNited'ın efsane menajeri Ferguson'da etkilendiğini dile getirdi.

"Futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri. Elbette başardıkları sebebiyle antrenörlüğü ve yönetim tarzından etkilendim ancak onun yaptığı gibi, Türkiye'de bir takımı 27 yıl aralıksız yönetmek imkansız. Türkiye'de 27 yıl, 50 yıl gibidir"

96-2000 dönemi hakkında

Galatasaray'ın 96-2000 dönemi başarılı döneminin arkasındaki sırrı da açıklıyor Fatih Terim.

"Her zaman agresif bir yapıya sahip olduk ve sahada rakiplere sürekli baskı uyguladık. Maçlarda oyuncularıma rakipleri '14 kişi mi oynuyorsunuz?

Bu baskıyı, bu gücü anlayamıyoruz' diyorlardı. O zamanlarda bunu uygulayan çok az takım vardı. Şimdi birçok takım bunu yapıyor."

Olaylı Leeds maçı hakkında

Yaşanan talihsiz olaya da değinen tecrübeli teknik direktör, hayatını kaybedenlere huzun içinde uyuma dieklerini sundu.

"Yarı finaldeki ilk maçtan önce İstanbul'da iki Leeds taraftarı hayatını kaybetti. Maçı kaybetseydik benim için daha iyi olurdu, iki taraftar hayatta kalırdı.

"Her zaman o Leeds taraftarlarını düşünürüm. Umarım huzur içinde uyurlar."

Milli Takım hakkında

Galatasaray'ı çalıştırmak ile Milli takımı çalıştırmanın arasındaki farkı da açıklayan Terim, sorumluluğu hep omuzlarında hissettiğini dile getirdi.

"Milli takımda çalışmak daha zor. Çünkü tüm ülkeden siz sorumlusunuz. Renkleri kırmızı ve beyaz, kırmızı ve sarı değil. Herkes seni sorgular ve bunu hissedersin.

Galatasaray'da ise sadece Galatasaray taraftarından sorumlusunuz. Bu sorumluluğu hep hissettim ama baskıdan hiç etkilenmedim. Omuzlarım, bu baskı yüzünden aşağı eğilmedi."

Son olarak Fatih Terim, geleceğe dair hayalini de şöyle açıklıyor.

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"Türk futboluna miras bırakmak istiyorum. Benim için en gurur verici şey bu olacak."

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