2022-23 sezonu TFF harcama limitleri ne zaman belli olacak?

Federasyon, yeni sezonda uygulanacak harcama limitlerinin açıklanacağı tarihi duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-23 sezonunun harcama limitleri ile ilgili bir açıklama yaptı.

Buna göre yeni sezonun limitleri, 20 Haziran Pazartesi günü saat 18.00'de açıklanacak.

Ne söylendi?

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"16 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşen TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurul'u takip eden yönetim kurulu toplantısında alınan kararla, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı EK-XII'sinin H Bölümünün birinci paragrafında belirtilen takım harcama limitlerinin tebliğ ve ilan tarihi 2022-2023 futbol sezonu ilk transfer ve tescil dönemi için 20 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 18.00 olarak belirlenmiştir."

TFF harcama limitleri nedir?

TFF tarafından belirlenen harcama limitleri, Süper Lig bünyesinde yer alan kulüplerin gelir ve giderlerinin, belirlenen sapma oranları da hesaba katılarak belirlenen harcama limitlerini ifade eder.

Harcama limitlerine neler dahil?

Belirlenen harcama limitleri, sadece takımlar için izin verilen transfer bütçesi anlamına gelmiyor.

Takım harcama limitlerine profesyonel futbolcu ücret giderleri, A Takım teknik kadro ücret giderleri, transfer harcamaları ve menajer ücret giderleri de dahil ediliyor.

Takım Harcama Limitine dahil olan bedellerin hesaplanmasında brüt tutarlar (vergiler dahil, KDV hariç ) dikkate alınıyor.