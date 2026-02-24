19 yıl sonra aynı soruyla karşılaşan Ronaldo cevap vermekten kaçındı!

Brezilyalı efsane Ronaldo Nazario, Inter’in Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında San Siro’ya konuk oldu. Ancak gecenin en dikkat çekici anlarından biri, eski teknik direktörü Fabio Capello ile yaşadığı diyalog oldu.

Inter, ilk maçta Bodo/Glimt karşısında aldığı 3-1’lik mağlubiyetin rövanşında sahaya çıkarken, tribünlerde kulüp efsaneleri Ronaldo ve Christian Vieri de yer aldı. İki isim özel tasarım formalarla onurlandırıldı.

“Burada olmak harika”

Sky Sport Italia’ya konuşan Ronaldo, San Siro’ya dönmenin kendisi için büyük anlam taşıdığını söyledi:

“Buraya geri dönmek, bu taraftarların duygusunu yeniden hissetmek harika. Onlar benim için çok önemli. Bu akşam Inter’e yardımcı olabilirler.”

Sakatlıkları bulunan Lautaro Martinez ve Hakan Calhanoglu’nun yokluğunda Inter’in zorlu bir görevle karşı karşıya olduğu biliniyor.

Capello’dan klasik soru

Ancak gecenin en çok konuşulan anı, Ronaldo’nun eski Real Madrid hocası Capello’nun yönelttiği soru oldu. Capello, stüdyoda Brezilyalı yıldıza şu soruyu sordu:

“Şu anda kaç kilosun?”

Ronaldo ise kahkaha atarak, “Hâlâ kilo mu? Artık yeter!” yanıtını verdi.

Capello, 2006-07 sezonunda Real Madrid’i çalıştırdığı dönemde Ronaldo’yu her gün tarttığını ve formunu kontrol altında tutmaya çalıştığını itiraf etti.

“En yetenekli oyuncuydu ama…”

Capello, Ronaldo için dikkat çeken bir değerlendirmede de bulundu:

“Çalıştırdığım en yetenekli oyuncuydu. Ama yaşam tarzı konusunda söyleyecek çok şey var.”

San Siro’daki atmosfer ve nostaljik anlar geceye damga vururken, Ronaldo’nun Capello ile olan esprili diyaloğu da sosyal medyada geniş yankı buldu.