Kaçırılan gol fırsatları sorunu, son dönemde Real Madrid taraftarları için endişe verici bir kâbusa dönüşmüş durumda; ancak teknik direktör Jose Mourinho olaya farklı bir açıdan bakıyor gibi görünüyor.

Real Madrid, dün akşam salı günü Şampiyonlar Ligi'ndeki serüvenine başlangıç maçında Inter Milan'ı 2-1 mağlup ederek ikna edici olmayan bir galibiyet aldı. Bu sonuç, La Liga'da Real Betis karşısında 0-1'lik ilk yenilgisini almasından günler sonra geldi.

Real Madrid sürekli olarak tehlikeli bölgelere ulaşıyor ve birçok fırsat üretiyor; ancak bunları gole çevirmekte zorlanıyor. Bu durum, kalede daha fazla bitiricilik talep etmeye başlayan Santiago Bernabeu taraftarlarının tepkilerine de yansıdı.

15 net fırsat ve yalnızca iki gol

İspanyol "Marca" gazetesinin yayımladığı bir habere göre, Real Madrid, Real Betis ve Inter Milan'a karşı oynadığı son iki maçında 15 net gol fırsatı üretti; ancak yalnızca iki gol kaydetti. Bu rakamlar, kulübün duvarları dışında endişe yaratabilecek türden.

Real Madrid'in fırsatları en çok harcayan oyuncularından biri Jude Bellingham oldu. İtalyan takımının kalesi önünde, takımın gol hasadını artırmaya yetecek nitelikte iki kolay fırsatı harcadı.

Ancak Mourinho ve oyuncularının bakış açısı farklı. Onlara göre, takımın rakip kaleye sık sık ulaşabilme kabiliyeti en önemli göstergedir; mevcut sorun ise takımın hücumda çalışma biçiminde değil, son dokunuşta yatıyor.

Yolda değişiklik yok

Real Madrid içindeki bakış açısına göre takım, özellikle hızlı hücumlar sırasında boşlukları bulmayı başarıyor; ayrıca rakibin bölgelerine ulaşarak oyuncularını düzenli biçimde tehlikeli hücum pozisyonlarına sokabiliyor.

Bu nedenle Marca'ya göre, son iki maç sebebiyle oyun tarzında köklü değişiklikler yapma niyeti yok. Mourinho, mevcut yaklaşımı sürdürmenin gerekliliğine bağlı kalırken, sahanın son üçlük bölgesinde karar alma, isabet ve etkinliği geliştirmek üzerine çalışıyor.

Portekizli teknik direktör, gol atmanın bazen değişken dönemlerden geçtiğini düşünüyor; takım kimi maçlarda fırsatlarının çoğunu gole çevirebilirken, kimi maçlarda ise fileleri havalandırmak için birçok deneme yapması gerekebiliyor.

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Takım içinde tam güven

İki maçta 15 net fırsat, teknik ekip açısından olumlu bir gösterge sayılıyor; özellikle takım hâlâ Mourinho'nun oyun tarzına ilişkin bazı detayları ve mekanizmaları özümsemeye çalışıyor.

Teknik direktör, hücum hattının unsurları arasındaki uyumun hâlâ gelişmeye açık olduğuna inanıyor; ancak takım, sürekli olarak tehlike üretmesine imkân veren temellere zaten sahip.

Bu yüzden Mourinho, oyuncularının kale önünde geçici bir etkinlik düşüşü nedeniyle özgüvenlerini kaybetmesini istemiyor. Real Madrid soyunma odasındaki mesaj net: Yol değişmeyecek.

Takımın kale önünde daha fazla bitiriciliğe ihtiyacı var; ancak Bernabeu tribünlerindeki artan gürültüye ve sabırsızlık hâline rağmen, kendisine rakibin ceza sahasına defalarca ulaşma imkânı veren tarzdan vazgeçmek için bir sebep görmüyor.

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