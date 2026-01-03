144 milyon euroluk orta saha Galatasaray yolunda

Süper Lig’de zirvedeki yerini koruyan ve Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunu hedefleyen Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını hızlandırdı. Orta sahaya savunma yönü güçlü bir takviye yapmak isteyen sarı kırmızılıların gündemindeki ilk isim, Manchester United forması giyen Uruguaylı ön libero Manuel Ugarte.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; 2026 Dünya Kupası öncesinde düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen 24 yaşındaki futbolcu, Manchester United’dan ayrılmaya sıcak bakıyor. Premier Lig’de beklediği süreleri alamayan Ugarte’nin bu nedenle yeni bir sayfa açmak istediği ifade ediliyor.

Haberde, genç orta saha oyuncusunun Fransa’dan da transfer teklifleri aldığı, ancak Galatasaray’daki Uruguaylı futbolcular Lucas Torreira ve Fernando Muslera ile olan yakınlığının bu süreçte etkili olduğu vurgulandı. Bu nedenle Ugarte’nin önceliğini sarı kırmızılı kulübe verdiği ileri sürüldü.

Manchester United cephesi ise oyuncunun bonservis bedelini netleştirmiş durumda. İngiliz kulübünün, Ugarte için yaklaşık 30 milyon euro talep ettiği belirtiliyor. Galatasaray yönetiminin bu rakamı doğrudan ödemek yerine farklı formüller üzerinde durduğu öğrenildi.

Şampiyonlar Ligi belirleyici olacak

Galatasaray’ın bu transferde nihai kararı, Şampiyonlar Ligi’ndeki tabloya göre vereceği ifade ediliyor. Sarı kırmızılılar, 21 Ocak’ta Atletico Madrid, 28 Ocak’ta ise Manchester City ile oynayacağı karşılaşmaların ardından lig aşamasını tamamlayacak. Tur atlanması halinde, 30 milyon euroluk maliyetin yönetim tarafından ciddi şekilde değerlendirileceği aktarılıyor.

Öte yandan Manchester United’ın, kiralama + zorunlu satın alma maddesi içeren bir formüle de sıcak bakabileceği belirtiliyor. Galatasaray cephesinin ise her ihtimale karşı Ugarte dışında alternatif orta saha adaylarını da listede tuttuğu kaydedildi.