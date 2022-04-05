Manchester United’ın 12 yaşındaki taraftarı Zak ve babası Chris Broome'un, Cristiano Ronaldo’yu izleme hayali tam gerçek oldu denildiği noktada bir türlü gerçekleşmiyor.

Oğlunun hayalini gerçekleştirmek isteyen Baba, hayali suya düşen oğlu için toplamda 3.250 sterlin ödedi.

Ancak, ödediği bu ücrete rağmen bir türlü Portekizli yıldızı saha içerisinde göremediler.

Üstelik, çocuk ve babası Ronaldo’yu izleme konusunda tam 3 kez başarısız oldular. Tabii ki bu konu onlara bağlı değildi.

Ne yaşandı?

The Sun'da yer alan habere göre; mart ayında oğluyla birlikte Chris, 37 yaşındaki Ronaldo'nun sakatlığı nedeniyle kaçırdığı Manchester derbisi için oteller ve maç masrafına 1.500 euro harcadı.

Chris Broome, 12 yaşındaki oğlu Zak'ın yıldız oyuncuyu görme hayalini gerçekleştirmek için binlerce kilometre yol kat etti.

Yol ücreti de ödeyen baba ve oğul, 2.000 km’den fazla yol kat edip Old Trafford’un yolunu tuttu.

Ancak, bu noktada çok büyük bir sürprizle karşılaştılar.

Maç öncesinde konuyla ilgili herhangi bir haber olmamasına rağmen Ronaldo, yedek kulübesindeydi.

Ve, Portekizli yıldız yedek kulübesinde olmaktan pek de memnun görünmüyordu

43 yaşındaki Chris Broome ve 12 yaşındaki oğlu Zac, bir kez daha Cristiano Ronaldo'nun meşhur "Siu" gol sevincinden mahrum kaldı.

İtalya’da da izleyemediler

Tarihler 2020 yılını gösteriyordu ve baba ve oğul Ronaldo’yu izlemek için İtalya’nın yolunu tuttular.

Ve, 1.550 euro ödemeyi göze aldılar ancak Portekizli yıldız o dönemde dinlendirilen oyucular arasındaydı.

Manchester United ile Leicester City arasında oynanan maçta da yerini alan baba ve oğul bir kez daha şok oldular.

Çünkü Ronaldo yine sahada olmayan isimlerden birisiydi ve bu onlar için tam anlamıyla büyük bir şanssızlık anlamına geliyordu.

Baba Chris, 3 kez Ronaldo’yu izlemek konusunda hayal kırıklığına uğrayan oğluna Portekizli yıldızı izletmek için kararlı görünüyor.

"Zac'a, onu Ronaldo'nun maçına götüreceğime söz verdim. Bu yüzden, ne olursa olsun Ronaldo'yu bir gün yakalayacağız."

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