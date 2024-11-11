Serie A'da adeta kabus gibi bir sezon geçiren Roma yeni bir teknik direktör arayışlarına başladı.

Pazar günü Bologna’ya karşı alınan 3-2’lik mağlubiyetin ardından Hırvat teknik direktör Ivan Juric’in görevine son veren Roma, yeni teknik direktör arayışlarına başladı.

Corriere dello Sport’a göre, Roma’da 2013-2016 yılları arasında görev yaparak iki sezon üst üste ikinci sırada yer alan Fransız teknik direktör Rudi Garcia, bu pozisyon için ciddi bir aday olarak öne çıkıyor.

Garcia'nın Roma'da "yarım kalmış bir işi" olduğu belirtiliyor. Roma’nın bir sonraki maçı ise Garcia’nın geçen yıl görev yaptığı Napoli’ye karşı olacak.