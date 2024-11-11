Pazar günü Bologna’ya karşı alınan 3-2’lik mağlubiyetin ardından Hırvat teknik direktör Ivan Juric’in görevine son veren Roma, yeni teknik direktör arayışlarına başladı.
Corriere dello Sport’a göre, Roma’da 2013-2016 yılları arasında görev yaparak iki sezon üst üste ikinci sırada yer alan Fransız teknik direktör Rudi Garcia, bu pozisyon için ciddi bir aday olarak öne çıkıyor.
Garcia'nın Roma'da "yarım kalmış bir işi" olduğu belirtiliyor. Roma’nın bir sonraki maçı ise Garcia’nın geçen yıl görev yaptığı Napoli’ye karşı olacak.
Allegri ve Mancini rüya adaylar arasında
Son olarak Juventus'ta görev yapan Massimiliano Allegri ve geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılan Roberto Mancini de Roma’nın teknik direktör adayları arasında yer alsa da henüz her iki isme de doğrudan bir teklif götürülmediği öğrenildi. Allegri'nin, Roma'nın bir sonraki rakibi olan Napoli ile Inter arasındaki 1-1 berabere biten maçı San Siro'da izlemesi dikkat çekti. Mancini ise maçı televizyondan takip etti ancak o da doğrudan iletişime geçilmeyen isimler arasında.
Roma’nın bu seçenekleri değerlendirirken, Garcia’nın tecrübesine ve eski başarılarına güvenerek kolay bir çözüm yolu aradığı ancak Allegri ve Mancini gibi isimlerin de ideal adaylar olarak görüldüğü ifade ediliyor.
Gelecek maç
Sezona efsane futbolcusu Daniele De Rossi'nin yönetimind başlayan ve Hırvat çalıştırıcı Ivan Juric ile devam eden Roma Serie A'da 12 maç sonunda 13 puanla 12. sırada yer alıyor.