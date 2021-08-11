10 numarada mı, en uçta mı? PSG, Messi’yi nasıl kullanacak?

Barcelona’dan ayrılan Lionel Messi, PSG ile anlaşarak Mbappe ve Neymar ile durdurulması güç bir hücum hattı oluşturdu.

Lionel Messi’nin Paris Saint-Germain’e transferi gerçekleşti ve futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Arjantinli efsane, çocukluktan beri formasını giydiği Barcelona’ya duygusal bir veda gerçekleştirdi. Bununla birlikte Messi, kariyerinde ilk kez Barcelona dışında bir takımda forma giyecek.

Bu durum Messi için küçük bir adım olabilir; ancak PSG için ise çok büyük bir eşiği geçmek anlamına geliyor. Altı kez Ballon d’Or kazanan Messi’yi kadrosuna katan Fransız ekibi, bu transferle birlikte muhtemelen 2017’de 222 milyon euro karşılığında gerçekleştirdikleri Neymar transferinden daha büyük bir hamleye imza attı.

Ortalama 20 yıl önce futbol dünyasına adım atan ve her senesi başarılarla dolu bir kariyere sahip olan Messi, yine de bazıları tarafından Barcelona dışında bir takımda forma giymediği için eleştiriliyordu.

Arjantin’le Copa America’yı kazanarak milli takım eleştirilerine son veren Messi, PSG ile de başarıya ulaşması halinde kendisini eleştirenlerin son kozunu da çürütebilir.

Tabii ki yalnızca Ligue 1 şampiyonluğu da yeterli olmayacak. Bunun için Messi; PSG’yi ilk Şampiyonlar Ligi zaferine ulaştırmak zorunda.

Peki bu hedef doğrultusunda Mauricio Pochettino, Messi’yi nasıl kullanacak? En muhtemel üç kurguyu derledik…

4-2-3-1 dizilişinde 10 numara rolünde

Pochettino’nun 4-2-3-1 düzenini kullanmayı sevdiği biliniyor. Ayrıca bu düzen, uzun süredir birçok elit takım tarafından da kullanılıyor.

Messi PSG’de 30 numaralı formayı terletecek olsa da 10 numara pozisyonunda hünerlerini sergileyebilir. Bu düzende Neymar sol kenarda, Angel Di Maria ise sağ kenarda görev yapabilir.

Kylian Mbappe ise en uçta kendisine yer bulabilir.

Yıldızlar karması hücum hattının arkasında ise Gini Wijnaldum ve Marco Verratti forma giyebilir. Bu düzende Verratti - Wijnaldum ikilisine savunma anlamında büyük yük düşecektir.

Achraf Hakimi ise sağ kanattan hücuma destek veren ve oyunu genişleten rolde kullanılabilir. Juan Bernat ise bu rolde biraz daha dengeli bir rolde fayda sağlayacaktır.

4-3-3 düzeninde Messi

Pochettino için nispeten defansif bir seçenek ise Di Maria’nın kenara çekildiği 4-3-3 düzeni olabilir.

Idrissa Gueye eklemesiyle birlikte bu düzen, savunma anlamında da ekstra bir güç getirebilir. Gueye, 4-2-3-1 düzeninde eksik olan top kazanan oyuncu rolünü bu kurguda uygulayabilir.

Ayrıca bu diziliş, ileri üçlüye de çok yönlülük katabilir.

Maçın gidişatına göre Messi ve Mbappe ikilisi rollerini değişebilir. Zaman zaman Fransız genç yıldız kanada açılabilir ve bu şekilde süratinden daha iyi faydalanabilir.

Messi ise hiçbir zaman dar alanlarda sorun yaşayan bir oyuncu olmadığı için merkezde daha faydalı bir silaha bile dönüşebilir.

3-4-1-2’nin en ucunda

Bir önceki dizilişin biraz üzerinde oynanmış haliyle birlikte PSG, sahaya 3-4-1-2 şeklinde dizilebilir. Bu düzende Presnel Kimpembe, Sergio Ramos ve Marquinhos ile birlikte savunma hattına ekstra güvenlik getirebilir.

Ayrıca Hakimi ve Bernat ikilisi de bu şekilde hücumda daha fazla özgürlüğe sahip olabilirler. Messi ve Mbappe’nin içeri kat etmesiyle kanat bekler de daha fazla alan bulabilirler.

Bu kurguda 10 numara rolünde yer alan Neymar, kendisine daha fazla boşluk bulabilir ve hünerlerini sergileyebilir.

Rakipler de PSG’nin bu hücum gücüne daha iyi karşılık vermek için savunmanın merkezine daha fazla önlem alacaklardır. Bu nokta da Hakimi - Bernat ikilisinin boşluklar bulmasına neden olabilir.

Bu düzen, savunma ve hücum arasındaki dengeyi iyi sağladığı gerekçesiyle halihazırda Pochettino’nun elindeki en iyi alternatif olarak gösteriliyor.

Çeviri: Osman Can Erkut

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