Mısır Milli Takımı, 1934’teki ilk katılımından bu yana Dünya Kupası finallerinde elde ettiği ilk galibiyetle futbol tarihinde yeni bir sayfa açtı ve dördüncü Dünya Kupası katılımında Yeni Zelanda’yı 3-1 mağlup etti.

“Firavunlar”, uzun süredir başa çıkamadıkları gol barajını aşmayı başardı ve Dünya Kupası tarihlerinde ilk kez tek bir maçta 3 gol attı. Bu başarı, 92 yıl önce Macaristan’la oynadıkları açılış maçını hatırlattı; o maçta 4-2 yenilgiye rağmen 2 gol atmışlardı.

Bu başarıyla Mısır, Dünya Kupası'nda galibiyet elde eden onuncu Afrika milli takımı oldu ve Tunus, Cezayir, Fas, Kamerun, Nijerya, Senegal, Güney Afrika, Gana ve Fildişi Sahili'nin yer aldığı gruba katıldı.

Mohamed Salah ise olağanüstü performansını sürdürdü ve 2018 ile 2026 Dünya Kupası'nda oynadığı sadece 4 maçta gol katkısını 5'e çıkardı (3 gol ve 2 asist) ile olağanüstü performansını sürdürdü ve yıldız oyuncunun Eylül 2018'den bu yana çeşitli turnuvalarda gol attığı 24 maçın 22'sinde "Firavunlar"ın galip geldiğini vurguladı.

Ancak savunmadaki açık, tek zayıf nokta olmaya devam etti; Mısır, 1990 Dünya Kupası’nda İrlanda karşısında kalesini gole kapatan tek maç hariç, Dünya Kupası’ndaki 9 karşılaşmanın 8’inde gol yedi.