Yeni görevine başlayan Jürgen Klopp 2. Lig maçı izlemek için dünyanın öbür ucuna gitti!

InstagramUğur AktanYeni görevine başlayan Jürgen Klopp 2. Lig maçı izlemek için dünyanın öbür ucuna gitti!J. KloppLiverpoolRB LeipzigSalzburgNew York Red BullsJ. LigiEski Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, Red Bull'daki rolü kapsamında, Japonya'da J League 2 takımı RB Omiya Ardija'yı ziyaret etti.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyor2024'te Anfield'den ayrıldıŞimdi Red Bull için Küresel Futbol BaşkanıJaponya'ya ilk ziyaretinden keyif aldıGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱