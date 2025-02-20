Jurgen Klopp Japan 2025Instagram
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Yeni görevine başlayan Jürgen Klopp 2. Lig maçı izlemek için dünyanın öbür ucuna gitti!

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Eski Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, Red Bull'daki rolü kapsamında, Japonya'da J League 2 takımı RB Omiya Ardija'yı ziyaret etti.

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  • 2024'te Anfield'den ayrıldı
  • Şimdi Red Bull için Küresel Futbol Başkanı
  • Japonya'ya ilk ziyaretinden keyif aldı
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