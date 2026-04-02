Deniz Undav. Jamestown Analytics'in analizlerine göre, şu anda Dünya Kupası öncesinde büyük bir tartışma konusu olan bu Alman milli futbolcu, bir zamanlar üçüncü lig takımı SV Meppen'den Saint-Gilloise'a transfer olmuştu. Daha sonra Bloom'un ikinci takımı Brighton'a, ardından da VfB Stuttgart'a geçti.

Ocak 2019'da, Alexis Mac Allister adında bir oyuncu, sadece sekiz milyon avroya Brighton'a transfer oldu. Arjantin'de Argentinos Juniors ve Boca Juniors'ta özenle yetiştirildi, ardından Brighton'da üç buçuk yıl boyunca parladı ve nihayet 2023'te dünya şampiyonu olarak 42 milyon avroya FC Liverpool'a transfer oldu.

Ağustos 2021'de Brighton, FC Getafe'ye hamle yaptı ve FC Barcelona'da başarısız olan bir bek oyuncusunu 18 milyon avroya transfer etti. Bir yıl sonra Marc Cucurella, bunun üç katından çok daha fazla bir bedelle (65 milyon avro) FC Chelsea'ye transfer oldu. Aynı yolu, Brighton'ın 2021'de Kolombiya'dan 30 milyon avroya transfer ettiği, Beerschot'a kiraladığı ve bir buçuk yıl sonra inanılmaz bir bedel olan 116 milyon avroya Chelsea'ye sattığı Moises Caicedo da izledi.

Said El Mala'yı etkilemiş olabilecek en azından yakın geçmişten bu dört örnek var. Brighton'a uğramak, kariyeri ve piyasa değerini aslında sadece olumlu yönde etkileyebilir. 1. FC Köln'de güçlü bir ilk Bundesliga sezonu geçirdikten sonra mutlak bir üst düzey kulübe geçiş henüz çok büyük görünüyorsa ve kesin bir atılım yapmak için zaman hiç de acil değilse, bu 19 yaşındaki Alman oyuncu gibi biri için neredeyse mükemmel bir kariyer planıdır.

El Mala'ya bu üst düzey kulüplerden gelen teklif ve talepler konusunda artık bir sıkıntı yok. Ancak bu yetenekli hücum oyuncusunu transfer etmek için en büyük favori Arsenal, Chelsea, FC Bayern, BVB, Inter Milan veya Paris Saint-Germain değil. Bunlar, El Mala ailesinin sözlü bir anlaşmaya vardığı söylenen Seagulls. Şimdi Effzeh ile transfer şartları konusunda görüşmeler yapılacak, ancak bu görüşmelerin oldukça karmaşık hale geldiği görülüyor. Sport Bild'in haberine göre, Köln kulübü taleplerini 50 milyon avroya çıkardı, ancak Brighton'ın bunu kabul edip etmeyeceği şüpheli. Aslında 35 milyon avroda anlaşma sağlanması gerekiyordu.

Brighton, El Mala'nın Bundesliga'da tek bir dakika bile oynamamış olmasına rağmen, geçen yaz 20 milyon euro teklif etmişti. Köln tarafının, 30 milyon euro gibi yüksek bir bedelle kış transferini de reddettiği söyleniyor.