Brighton & Hove Albion ile fast food zinciri Kentucky Fried Chicken'ın ortak noktası nedir? Her ikisi de başından beri büyük bir sır saklıyor. Herkesin, özellikle de rakiplerin, ele geçirmek istediği bir tarif. KFC'de bu, kızartılmış tavuk parçalarını müşteriler için olağanüstü lezzetli hale getiren, meşhur baharat ve ot karışımıdır. Brighton'da ise artık o kadar da gizli olmayan, ancak daha da çok arzu edilen bu malzemenin adı Jamestown Analytics'tir.
Çeviri:
Yaz transfer döneminde dev bir transfer mi olacak? Said El Mala'nın gözü önünde ibretlik bir örnek var
Veri analiz şirketi, Brighton'ın sahibi Tony Bloom'un Starlizard firmasının bir yan kuruluşudur. Kulüpleri, bu şirketin yardımıyla istatistiksel parametrelere göre oyuncu ve teknik direktör seçimi yapmaktadır. Brighton'ın yanı sıra, Belçika'dan Union Saint-Gilloise, İskoçya'dan Heart of Midlothian ve Avustralya'dan Melbourne Victory gibi kulüplere de oyuncularla ilgili gözlem verileri sağlanmaktadır.
Bloom, tüm kulüplerde oldukça dikkate değer hisselere sahiptir ve tüm kulüplerde uzun ve hatta kısa vadede tarihi başarılar elde edilmiştir. Brighton, 3. Lig'den çok hızlı bir şekilde Avrupa Kupası'na yükselmeyi başardı, Saint-Gilloise geçen sezon 90 yıldır ilk şampiyonluğunu kutladı, Hearts da bu başarıyı takip edebilir ve 86 yıldır ilk kez İskoçya şampiyonu olabilir.
Ancak şirketin çalışmaları sayesinde, özellikle Brighton son yıllarda veri tabanlı oyuncu keşfi konusunda öncü bir kulüp haline geldi. Kulüp, Premier Lig standartlarına göre uygun maliyetle transfer ettiği oyuncuları, daha sonra büyük bir kârla sattı. Önemli örnekler mi istiyorsunuz?
- Getty Images
Said El Mala ve Deniz Undav'ın başını çektiği ünlü öncüleri: Brighton ile sözlü anlaşma mı?
Deniz Undav. Jamestown Analytics'in analizlerine göre, şu anda Dünya Kupası öncesinde büyük bir tartışma konusu olan bu Alman milli futbolcu, bir zamanlar üçüncü lig takımı SV Meppen'den Saint-Gilloise'a transfer olmuştu. Daha sonra Bloom'un ikinci takımı Brighton'a, ardından da VfB Stuttgart'a geçti.
Ocak 2019'da, Alexis Mac Allister adında bir oyuncu, sadece sekiz milyon avroya Brighton'a transfer oldu. Arjantin'de Argentinos Juniors ve Boca Juniors'ta özenle yetiştirildi, ardından Brighton'da üç buçuk yıl boyunca parladı ve nihayet 2023'te dünya şampiyonu olarak 42 milyon avroya FC Liverpool'a transfer oldu.
Ağustos 2021'de Brighton, FC Getafe'ye hamle yaptı ve FC Barcelona'da başarısız olan bir bek oyuncusunu 18 milyon avroya transfer etti. Bir yıl sonra Marc Cucurella, bunun üç katından çok daha fazla bir bedelle (65 milyon avro) FC Chelsea'ye transfer oldu. Aynı yolu, Brighton'ın 2021'de Kolombiya'dan 30 milyon avroya transfer ettiği, Beerschot'a kiraladığı ve bir buçuk yıl sonra inanılmaz bir bedel olan 116 milyon avroya Chelsea'ye sattığı Moises Caicedo da izledi.
Said El Mala'yı etkilemiş olabilecek en azından yakın geçmişten bu dört örnek var. Brighton'a uğramak, kariyeri ve piyasa değerini aslında sadece olumlu yönde etkileyebilir. 1. FC Köln'de güçlü bir ilk Bundesliga sezonu geçirdikten sonra mutlak bir üst düzey kulübe geçiş henüz çok büyük görünüyorsa ve kesin bir atılım yapmak için zaman hiç de acil değilse, bu 19 yaşındaki Alman oyuncu gibi biri için neredeyse mükemmel bir kariyer planıdır.
El Mala'ya bu üst düzey kulüplerden gelen teklif ve talepler konusunda artık bir sıkıntı yok. Ancak bu yetenekli hücum oyuncusunu transfer etmek için en büyük favori Arsenal, Chelsea, FC Bayern, BVB, Inter Milan veya Paris Saint-Germain değil. Bunlar, El Mala ailesinin sözlü bir anlaşmaya vardığı söylenen Seagulls. Şimdi Effzeh ile transfer şartları konusunda görüşmeler yapılacak, ancak bu görüşmelerin oldukça karmaşık hale geldiği görülüyor. Sport Bild'in haberine göre, Köln kulübü taleplerini 50 milyon avroya çıkardı, ancak Brighton'ın bunu kabul edip etmeyeceği şüpheli. Aslında 35 milyon avroda anlaşma sağlanması gerekiyordu.
Brighton, El Mala'nın Bundesliga'da tek bir dakika bile oynamamış olmasına rağmen, geçen yaz 20 milyon euro teklif etmişti. Köln tarafının, 30 milyon euro gibi yüksek bir bedelle kış transferini de reddettiği söyleniyor.
- Getty Images
Said El Mala, Kwasniok ve Nagelsmann: Bir yıldızın yükselişi siyasi bir meseleye dönüşüyor
El Mala, ilk sezonunda gösterdiği hücum performansı ile Köln takımı için ligde kalma hedefinde çok önemli bir rol oynuyor. Artık görevden alınan teknik direktör Lukas Kwasniok yönetiminde çoğu zaman yedek kulübesinden oyuna giren bir oyuncu olsa da, El Mala 27 Bundesliga maçında attığı 10 gol ve yaptığı 4 asistle Köln'ün açık ara en önemli hücum oyuncusu konumunda. Bu nedenle de sezon boyunca bu konu giderek daha fazla siyasi bir mesele haline geldi. Hem Kwasniok hem de milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann için.
Nagelsmann, Kwasniok'un El Mala'yı sürekli yedek kulübesinde tutma gerekçelerini dinledi ve Dünya Kupası katılımı açısından belirleyici olacak Mart ayı milli maçları için DFB kadrosuna ikinci kez aday gösterilmesinden vazgeçti. Nagelsmann'a göre, 19 yaşındaki oyuncu savunma konusunda henüz yeterince dikkatli değildi. Bu da Köln'de sadece "yüzde 50" oranında oynamasına neden oluyordu ki bu da "çok az"dı.
Ancak Nagelsmann aynı zamanda FC Bayern'de benzer sürelerde forma giyen Lennart Karl'a da şans verdiği için, milli takım teknik direktörünün açıklamaları oldukça sorgulandı. Kadroya alınmamasına rağmen El Mala, Salı günü Alman U21 takımının hücumunda büyük bir etki yarattı ve gelecek yıl Arnavutluk ve Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na giden yolda Yunanistan'a karşı kazanılan "final" maçında büyük rol oynadı. El Mala, Antonio Di Salvo'nun DFB genç takımında ilk golünü attı ve 1-0'lık skorun ardından gözyaşlarına boğuldu.
Maçtan sonra "hayatımın en duygusal anı"ndan bahsetti. Ancak bunun nedeni o önemli gol değildi. Cuma günü, Kuzey İrlanda'ya karşı 3-0 kazanılan eleme maçının hemen ardından El Mala, büyükannesinin vefat ettiğini öğrenmişti. Yine de DFB kafilesiyle Yunanistan'a gitti ve orada maçın kahramanı oldu. "Bu zor dönemde" kendisine destek olan takım arkadaşlarına da büyük bir teşekkür etti: "Sizler olmasaydınız, tüm bunları başaramazdım. Acıyla başa çıkmamı ve yoluma devam etmemi kolaylaştırdınız."
Ancak, milli maç arası öncesinde Kwasniok'un kadrodan çıkarılmasının ardından herhangi bir teşekkür mesajı yayınlamadı. 1. FC Köln bu haberi kamuoyuna duyurduktan kısa bir süre sonra, El Mala sadece birkaç dakika sonra forvet arkadaşı Ragnar Ache ile birlikte sevinç fotoğrafı paylaştı. Tartışmalı mı? Kesinlikle. Tesadüf mü? Mümkün, ancak önceki olaylar göz önüne alındığında pek olası değil.
- Getty Images
Fabian Hürzeler, Brighton'da durumu tersine çeviriyor: Kariyerinin "en zor anı"nın ardından bir sonraki büyük adım gelecek mi?
Brighton'ın önümüzdeki haftalarda veya aylarda teknik direktörünü görevden alması durumunda El Mala'nın sevinç mesajları paylaşması da pek olası görünmüyor. Zira Fabian Hürzeler, kulislerde El Mala'nın transferinin arkasındaki en büyük itici güç olarak görülse de, söylentilere göre Seagulls'ta kalması hiç de kesin değil. Ve bunun nedeni kulübün onu kapı dışarı etmek istemesi değil, diğer büyük kulüplerin artık onu radarlarına almış olması. Ama baştan başlayalım.
Hürzeler, geçen yılın sonunda ve yeni yılın başında Brighton'da henüz genç olan teknik direktörlük kariyerinin en büyük krizini yaşadı. Aralık ayında ligde hiç galibiyet alamadı, Ocak ayında ise sadece bir galibiyet aldı. Şubat başında kendi taraftarları bile onunla alay etti. Crystal Palace'a karşı evinde alınan yenilginin ardından "Sabah kovulacaksın" diye şarkı söylediler. Hürzeler, kariyerinin "en zor anı"ndan bahsetti.
O zamandan beri rüzgar yön değiştirdi. Brighton, son beş lig maçından dördünü kazandı, bunlara Liverpool'a karşı 2-1'lik galibiyet de dahil. Sadece lig lideri Arsenal'e karşı 0-1'lik bir mağlubiyet aldı. Uluslararası sıralamaya olan fark artık sadece beş puan. Hürzeler, bu dönüşü başardı, bunun için kulübün en azından bir hedefini kısa vadede askıya aldı. Yeteneklerin geliştirilmesi ve satış değerlerinin yaratılması.
Kriz dönemlerinde, kadrodaki yaşlanan James Milner, Pascal Groß ve Danny Welbeck sorumluluk üstlenirken, Yankuba Minteh (21) veya Georginio Rutter (23) gibi genç oyuncular ilk etapta yedek kulübesinde kaldı. Ancak durum artık böyle kalmayacak: "Sezonun son bölümünde büyük bir rol oynayacaklar," dedi Hürzeler, sezonun son düzlüğüne girerken ve şu an için bir kenara bırakılan hücum hattını duyurdu.
Bu, Brighton'da gerçekleştirmek zorunda olduğu zorlu dengeleme çabasının bir ifadesi. Bir yandan, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Liverpool ve Manchester United gibi ligin köklü takımlarına sportif olarak meydan okuması gerekiyor. Öte yandan, gelir elde etmek için genç ve umut vaat eden yeteneklere bolca süre verilmesi gerekiyor.
Alman teknik adamın ilk sezonunda bu dengelemeyi başarıyla gerçekleştirdiği (8. sıra) ve şimdi de ilk büyük krizi atlattığı, duyumlara göre ilgi uyandırdı. Sky'a göre, Pep Guardiola yaz aylarında gerçekten görevinden ayrılırsa, Hürzeler Manchester City'nin aday listesinde "oldukça üst sıralarda" yer alıyor. The Athletic'e göre, Hürzeler ayrıca Bayer Leverkusen, Newcastle United ve Tottenham'ın da adayları arasında yer alıyor.
En azından sözleşme açısından durum net: 33 yaşındaki teknik direktörün sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor, bu nedenle Brighton'ın talep edeceği oldukça yüksek bir transfer ücreti ödenmesi gerekecek. Tek soru işareti, Hürzeler'in ne istediği. Ve bu da El Malas'ın geleceğine doğrudan etki edecek.
- Getty Images Sport
Said El Mala ve Brajan Gruda: Aslında bir ibret örneği olmayan bir ibret örneği
Hürzeler kalmazsa, 19 yaşındaki oyuncunun Brighton'a transfer olması ihtimali yok gibi görünüyor. Belki de bu yüzden de durum bir türlü ilerlemiyor. El Mala için şu anda, Jamestown Analytics'in yanı sıra en büyük destekçisinin de artık çok uzun süre çalışmayacağı bir kulüple uzun vadeli bir sözleşme imzalamak çok riskli görünüyor.
Ancak Hürzeler diğer kulüplerin tekliflerini reddedip Brighton'da sözleşmesini uzatırsa, El Mala'nın transferi de kesinleşmiş olur. Ancak bu, Brighton'a uğramak suretiyle mükemmel kariyer planının hemen işe yarayacağının garantisi değildir. Burada El Mala için Brajan Gruda, şu anda U21 milli takımında ve Bundesliga'da gözünün önünde olan ibretlik bir örnek olabilir.
21 yaşındaki oyuncu da, Mainz 05'teki ilk (ve tek) profesyonel sezonunda El Mala gibi Bundesliga'nın yıldızı haline geldikten sonra, Hürzeler ve Jamestown Analytics sayesinde Brighton'ın radarına girmişti. Sadece 30 Bundesliga maçı, dört gol ve üç asistle, Premier League kulübü Gruda, Hürzeler'in gelişinden kısa bir süre sonra Rheinhessen'in rekor transferi oldu.
Seagulls o zaman 31,5 milyon euro ödedi ve böylece Gruda ile ilgilenen FC Bayern'i bile geride bıraktı. Oyuncu da bunu kısa süre önce oldukça açık bir şekilde doğruladı. Bu yatırım henüz tam anlamıyla karşılığını vermedi. Gruda, Brighton'da sürekli ilk 11 ile yedek kulübesi arasında gidip geldi ve sürekli küçük sakatlıklarla boğuştu.
"Onun gelişiminden oldukça memnunuz, ancak henüz istediğimiz noktada değil," demişti Hürzeler geçen yılın Aralık ayında. Birkaç hafta sonra, en azından şimdilik Gruda için Premier League bölümü kapandı. Kiralık olarak RB Leipzig'e transfer oldu ve o zamandan beri sadece sekiz maçta, bu sezon Brighton'da oynadığı 20 maçta (6) kaydettiği kadar gol katkısı (5) kaydetti.
Kicker dergisi kısa süre önce, Saksonya ekibinin kalıcı bir transfer için Premier Lig kulübüyle görüşmeye çalışacağını bildirdi. Satın alma opsiyonu bulunmuyor. Dolayısıyla Brighton, Gruda'dan da transfer kârı elde edecek gibi görünüyor, her ne kadar oyuncu en azından İngiltere'de şu ana kadar pek parlayamamış olsa da.
Bu bakımdan, Gruda'nın El Mala için ibretlik örneği, belki de onun kariyer planını bir kez daha doğruluyor. Çünkü Brighton'dan başarıya giden birçok yol olduğu kanıtlanmış durumda. Orada radarına giren bir oyuncu, birkaç yıl içinde değerinin kat kat fazlasını kazanabilir. Gizli bileşene şükürler olsun.
Said El Mala: Performans verileri ve istatistikler
Kulüp Maçlar Goller Asistler 1.FC Köln 29 10 4 FC Viktoria Köln 45 14 6 FC Viktoria Köln 19 11 6