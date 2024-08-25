Vinicius Junior Suudi Arabistan'a mı gidecek? Yıllık 350 milyon euroluk maaş teklifi Real Madrid'in yıldızının başını döndürdü!

Getty ImagesUğur AktanVinicius Junior Suudi Arabistan'a mı gidecek? Yıllık 350 milyon euroluk maaş teklifi Real Madrid'in yıldızının başını döndürdü!Vinicius JuniorReal MadridTransfersAl AhliLa LigaPremier LigReal Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius geleceğiyle ilgili karar vermekte bir hayli zorlanıyor.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowSuudi Arabistan Vinicius Jr. ile temasa geçti.Brezilyalı oyuncunun 1 milyar Euro'luk serbest kalma maddesi varBallon d'Or'u kazanmak için favori