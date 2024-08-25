Vinicius Junior Real Madrid 2024-25Getty Images
Uğur Aktan

Vinicius Junior Suudi Arabistan'a mı gidecek? Yıllık 350 milyon euroluk maaş teklifi Real Madrid'in yıldızının başını döndürdü!

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Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius geleceğiyle ilgili karar vermekte bir hayli zorlanıyor.

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  • Suudi Arabistan Vinicius Jr. ile temasa geçti.
  • Brezilyalı oyuncunun 1 milyar Euro'luk serbest kalma maddesi var
  • Ballon d'Or'u kazanmak için favori