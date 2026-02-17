Kaleciyi geçerek muhteşem bir gol attıktan sonra, Benfica oyuncuları ve taraftarları Vinicius'un köşe bayrağı yanında uzun süre kutlama yapmasına öfkelendi. Ev sahibi takımın oyuncusu Nicolas Otamendi ile karşı karşıya geldi ve takım arkadaşları onu korumak için ayrı ayrı itiş kakışlara karıştı. Kanat oyuncusu sonunda 'aşırı kutlama' nedeniyle sarı kart gördü.

İki takım maçı yeniden başlatmaya hazırlanırken gerginlik yatışmış gibi göründüğü anda, Vinicius hakemlere koşarak Prestianni'nin sözlü tartışma sırasında kendisine söylediği bir şeyi bildirdi ve hakem ırkçılık protokolü gereği maçı tamamen durdurdu. Bu sırada Vinicius, Real Madrid yedek kulübesine oturarak oynamayı reddetti.