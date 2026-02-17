Getty Images Sport
Çeviri:
Vinicius Jr'ın golü 10 dakikalık gecikmeye neden oldu. Real Madrid'in süperstarı, Şampiyonlar Ligi play-off maçında Benfica oyuncusunu ırkçılıkla suçladı
Lizbon'da kaos
Kaleciyi geçerek muhteşem bir gol attıktan sonra, Benfica oyuncuları ve taraftarları Vinicius'un köşe bayrağı yanında uzun süre kutlama yapmasına öfkelendi. Ev sahibi takımın oyuncusu Nicolas Otamendi ile karşı karşıya geldi ve takım arkadaşları onu korumak için ayrı ayrı itiş kakışlara karıştı. Kanat oyuncusu sonunda 'aşırı kutlama' nedeniyle sarı kart gördü.
İki takım maçı yeniden başlatmaya hazırlanırken gerginlik yatışmış gibi göründüğü anda, Vinicius hakemlere koşarak Prestianni'nin sözlü tartışma sırasında kendisine söylediği bir şeyi bildirdi ve hakem ırkçılık protokolü gereği maçı tamamen durdurdu. Bu sırada Vinicius, Real Madrid yedek kulübesine oturarak oynamayı reddetti.
- AFP
Çirkin sahneler uzayıp gidiyor
Kylian Mbappe de söylenenlere çok öfkelendi. Sonunda hakem, FIFA'nın 2024 yılının Mayıs ayında uygulamaya koyduğu ırkçılık olayı protokolünü işaret etmek için kollarını çaprazlama bir hareket yaptı. Bu protokol, bu tür sorunlarla başa çıkmak için üç aşamalı bir süreç içeriyordu ve ilk aşama maçı durdurmaktı. Maç sonunda 10 dakikalık bir gecikmeden sonra yeniden başladı. Benfica'nın teknik kadrosundan bir üye, saha genelinde yaşanan çeşitli çatışmaların ortasında kırmızı kart gördü. Aguias'ın baş antrenörü Jose Mourinho da Vinicius ile konuşmaya çalışırken bu olaylara karıştı.
Ne söylendiği belli değil
Televizyon tekrarları, Vinicius'un Prestianni'nin söylediği bir şeye tepki gösterdiğini ve hemen hakeme koşarak olayı bildirdiğini gösterdi. Bu olay, hakemin maçı durdurmasına neden oldu. Brezilyalı milli oyuncu, maç dururken birkaç dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu ve baş antrenör Alvaro Arbeloa'nın kanat oyuncusuyla derin bir konuşma yaptığı görüldü. Maçın ilerleyen dakikalarında Vinicius, tribünden atılan bir nesneyle kolundan vuruldu. Bu, oyuncunun tribün olaylarına karıştığı ilk olay değil. 25 yaşındaki oyuncu, İspanya'da taraftarlarla birçok kez çatışmaya girmiş ve daha önce de birçok kez ırkçı tacizin hedefi olmuştu.
Madrid'in savunma oyuncusu Trent Alexander-Arnold, çatışmanın ardından takım arkadaşının savunmasına geldi ve "Bu iğrenç bir şey. Bu gece olanlar futbol için bir utanç. Takımın gecesini mahvetti" dedi. Baş antrenör Arbeloa, bek oyuncusunun sözlerini tekrarlayarak, "Benfica oyuncularına sormalısınız, bu bana sorulacak bir soru değil. Bence herkes olanları gördü. Vinny'nin söyledikleri önemli değil. Ne diyebilirim ki? Elbette bu tür davranışlara karşı mücadele etmeliyiz. Birbirimize saygı duymazsak, bu bir sorundur."
- Getty Images Sport
Mourinho kırmızı kart görürken Real avantajını kullanıyor
Mourinho daha sonra kendisi de oyundan atıldı - saha kenarında itiraz ettiği için arka arkaya iki sarı kart gördü. Bu arada, Real Madrid oyuncularına ev sahibi taraftarlar tarafından atılan nesneler nedeniyle maç sık sık durduruldu. Eski Madrid teknik direktörü, olay sırasında Vinicius ile konuşmuştu, ancak maçın geri kalanında sakinliğini koruyamadı. Mourinho, Madrid'deki rövanş maçını kaçıracak ve takımı, onsuz bir gol farkını telafi etmek zorunda kalacak.
Reklam