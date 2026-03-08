VİDEO: Tottenham, Premier Lig'den düşme ihtimali nedeniyle Lincoln City taraftarları tarafından alay konusu oldu

Tottenham'daki yönetim durumu, Spurs taraftarlarının endişelerini yatıştırmaya pek yardımcı olmadı. Igor Tudor, geçen ay Thomas Frank'ın yerine sezon sonuna kadar kısa süreli bir sözleşmeyle görevi devraldı, ancak onun gelişi istenen sıçramayı tetikleyemedi.

Perşembe günü Palace'a yenildikten sonra konuşan Tudor, kulübün genel yönelimi konusunda savunmacı bir tavır sergiledi, ancak oyuncularının çabasını övdü. Tudor, "Kulüp hakkında konuşmak istemiyorum. Olumlu olmak istiyorum. Bu maçtan sonra oyunculara hiçbir şey söyleyemem. Her şeylerini verdiler. Ne yazık ki, her ayrıntıyı ödüyoruz. Her ayrıntının bedelini ödüyoruz. Kırmızı kartın bir ayrıntı olduğunu söyleyebilirsek, her zaman söylenecek bir şey vardır. Şu anda yaşadığımız tüm sorunlar, bugün savunmacıların eksikliği, beklerin eksikliği, bunlar zaten bildiğimiz sorunlar."