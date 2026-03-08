Çeviri:
VİDEO: Tottenham, Premier Lig'den düşme ihtimali nedeniyle Lincoln City taraftarları tarafından alay konusu oldu
Lincoln, League One'da zirveye çıktı
En son darbe, Cumartesi günü League One'da şampiyonluk rakibi Cardiff City'yi 2-0 mağlup eden Lincoln City taraftarlarından geldi. Bu sonuç, Imps'i üçüncü ligin zirvesine taşıdı ve otomatik yükselme pozisyonunda 10 puan farkla liderliğe yerleştirdi. Sosyal medyada dolaşan görüntülerde, Lincoln taraftarlarının maçın bitiş düdüğünden sonra uzun süre stadyumda kalarak League One'ın zirvesine yükselmelerini kutladıkları görülüyor. Viral olan bir videoda, taraftarların "Tottenham away, ole, ole" diye yüksek sesle şarkı söyledikleri ve gelecek sezon ligde karşılaşma olasılığını alaycı bir şekilde dile getirdikleri duyuluyor.
Tudor, Tottenham'ın yükselişini durdurmak için mücadele ediyor
Tottenham'daki yönetim durumu, Spurs taraftarlarının endişelerini yatıştırmaya pek yardımcı olmadı. Igor Tudor, geçen ay Thomas Frank'ın yerine sezon sonuna kadar kısa süreli bir sözleşmeyle görevi devraldı, ancak onun gelişi istenen sıçramayı tetikleyemedi.
Perşembe günü Palace'a yenildikten sonra konuşan Tudor, kulübün genel yönelimi konusunda savunmacı bir tavır sergiledi, ancak oyuncularının çabasını övdü. Tudor, "Kulüp hakkında konuşmak istemiyorum. Olumlu olmak istiyorum. Bu maçtan sonra oyunculara hiçbir şey söyleyemem. Her şeylerini verdiler. Ne yazık ki, her ayrıntıyı ödüyoruz. Her ayrıntının bedelini ödüyoruz. Kırmızı kartın bir ayrıntı olduğunu söyleyebilirsek, her zaman söylenecek bir şey vardır. Şu anda yaşadığımız tüm sorunlar, bugün savunmacıların eksikliği, beklerin eksikliği, bunlar zaten bildiğimiz sorunlar."
Hayatta kalmak ya da felaket için son geri sayımPremier Lig'de sadece dokuz maç kalmışken, Tudor ve takımı için hata yapma lüksü tamamen ortadan kalktı. Takvim hiç de rahat değil, çünkü Spurs önümüzdeki hafta sonu, şampiyon Liverpool ile yüksek riskli bir maçla lig maçlarına geri dönecek. Lincoln City taraftarlarının Cardiff'teki tribünlerden sevinçle öngördüğü kaderi yaşamamak için artık her puan hayati önem taşıyor.