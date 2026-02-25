VİDEO: Snoop Dogg, Swansea taraftarları ve şeref kıtası tarafından coşkuyla karşılandı. Azınlık hissedarı da Preston ile berabere kaldıkları maçın ardından soyunma odasını ziyaret etti

Saha içinde, Daniel Jebbison 26. dakikada konuk takımı öne geçirdiğinde, ünlü kulüp sahibini görmek için stadyuma akın eden rekor sayıda seyirci sessizliğe büründü ve maçın gidişatı kötüye gitmeye başladı. Maçın çoğunu tribünden izleyen ancak son dakikalarda kulüp salonuna geçen Snoop, beraberlik golünü canlı olarak kaçırdı, ancak 95. dakikada Liam Cullen'ın attığı golü kutlarken kameralara yakalandı. Snoop, stadyumdaki televizyon ekranlarında forvetin son dakikada attığı kahramanca golü alkışlarken "Aferin dostum" dediği duyuldu.

Rapçinin ziyareti sadece yönetici locasıyla sınırlı kalmadı. Snoop, 24 saatlik konaklaması sırasında Llansamlet'te özel bir performans sergiledi ve kulübün antrenman sahasını ziyaret ederek yerel kültüre kendini kaptırdı. Daha önce bu yatırıma duyduğu gururu dile getirmiş ve Galler takımını desteklemekten "gurur duyduğunu" çünkü onların "tıpkı benim gibi, geri saldıran bir underdog" olduğunu belirtmişti. Onun katılımı, halihazırda televizyon sunucusu Martha Stewart ve Hırvatistan'ın simgesi Luka Modric'in yer aldığı yönetim kuruluna bir başka yıldızlık katıyor.