VİDEO: Snoop Dogg, Swansea taraftarları ve şeref kıtası tarafından coşkuyla karşılandı. Azınlık hissedarı da Preston ile berabere kaldıkları maçın ardından soyunma odasını ziyaret etti
Snoop Dogg Güney Galler'i salladı
Kış Olimpiyatları'nda ABD Takımı'nın 'Koç Snoop'u olarak görevini yeni tamamlayan Snoop, normalde kulüp efsanelerine ayrılan bir karşılama töreni ile karşılandı. Baştan aşağı beyaz Swansea markalı kıyafetler giyen ve bir hoparlör taşıyan 54 yaşındaki Snoop, maç öncesi onur turu için sahaya çıktı. Taraftarlar, her koltuğa bırakılmış beyaz havluları sallayarak karşılık verdiler ve rapçi atmosferi içlerine çekerken beyaz bir deniz oluşturdular. Kulüp, taraftarları Amerikan spor geleneklerinden esinlenerek "maç öncesi havlu sallama" etkinliğine katılmak için 20 dakika erken gelmeleri konusunda bile teşvik etmişti.
Snoop'un 95. dakikadaki heyecanı
Saha içinde, Daniel Jebbison 26. dakikada konuk takımı öne geçirdiğinde, ünlü kulüp sahibini görmek için stadyuma akın eden rekor sayıda seyirci sessizliğe büründü ve maçın gidişatı kötüye gitmeye başladı. Maçın çoğunu tribünden izleyen ancak son dakikalarda kulüp salonuna geçen Snoop, beraberlik golünü canlı olarak kaçırdı, ancak 95. dakikada Liam Cullen'ın attığı golü kutlarken kameralara yakalandı. Snoop, stadyumdaki televizyon ekranlarında forvetin son dakikada attığı kahramanca golü alkışlarken "Aferin dostum" dediği duyuldu.
Rapçinin ziyareti sadece yönetici locasıyla sınırlı kalmadı. Snoop, 24 saatlik konaklaması sırasında Llansamlet'te özel bir performans sergiledi ve kulübün antrenman sahasını ziyaret ederek yerel kültüre kendini kaptırdı. Daha önce bu yatırıma duyduğu gururu dile getirmiş ve Galler takımını desteklemekten "gurur duyduğunu" çünkü onların "tıpkı benim gibi, geri saldıran bir underdog" olduğunu belirtmişti. Onun katılımı, halihazırda televizyon sunucusu Martha Stewart ve Hırvatistan'ın simgesi Luka Modric'in yer aldığı yönetim kuruluna bir başka yıldızlık katıyor.
Heckingbottom'un küstah tünel gözlemi
Atmosfer son derece olumluyken, Preston North End menajeri Paul Heckingbottom, gecenin benzersiz koşullarını hızlıca ve kuru bir şekilde değerlendirdi. Maçtan sonra konuşan Lilywhites patronu, ünlülerin varlığının oyuncularını rahatsız etmediğini, ancak havada belirgin bir değişiklik fark ettiğini söyledi. Heckingbottom şaka yaparak, "Fark ettiğim tek değişiklik, maçtan önce tünelde esrar kokusu olmasıydı!" dedi. Bu esprili sözler, dünyanın en ünlü esrar savunucularından birinin stadyumda bulunmasının gerçeküstü doğasını vurguladı.
Rakip takımın kulübesinden gelen esprili yorumlara rağmen, odak noktası Snoop Dogg'un geçen yaz kulübe geldiğinden beri yarattığı etki üzerinde kaldı. Rap ikonu, Swansea'ya küresel bir ilgi getirdi ve ilk canlı maç deneyimi, kulübün şu anda yaşadığı marka büyümesinin bir kanıtı oldu. Maçın bitiş düdüğünün ardından, kulüp sahibinin de soyunma odasını ziyaret ederek, son dakikada gelen beraberlikten sonra oyuncuları dirençli performanslarından dolayı tebrik ettiği bildirildi.
Ünlülerin mülkiyetinde yeni bir dönem
Swansea'nın yüksek profilli azınlık yatırımı modeli, Wrexham gibi diğer kulüplerde görülen başarıyı yansıtıyor ve "Dogg"un varlığı Jack Army'de açıkça yankı buldu. 2005'teki açılışından bu yana stadyumdaki maçlara rekor sayıda seyirci gelmesi, "Snoop etkisi"nin sadece bir pazarlama hilesi olmadığını, aktif olarak ilgi ve katılımı artırdığını gösteriyor. Hayranlarıyla olan etkileşimleri ve takımın son dakikalardaki geri dönüşüne olan samimi coşkusu, onu yerel taraftarlar arasında popüler bir figür haline getirdi.
Kulüp Premier Lig'e geri dönmeyi hedeflerken, bu yolculuğa aktif olarak katılan küresel bir megastarın varlığı güçlü bir araç olarak hizmet ediyor. Havlu çevirme ya da soyunma odası ziyaretleri olsun, rapçi kulüp direktörü rolünü tam anlamıyla yerine getiriyor. Preston ile berabere kalınması sadece bir puan kazandırmış olabilir, ancak o akşam kulübün küresel profili için bir zafer gibi hissedildi. Swansea City için bu yolculuk artık sadece futboldan ibaret değil; Snoop Dogg'un Galler'e resmi olarak getirdiği "parti" ile ilgili.
