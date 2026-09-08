Kylian ve Ethan Mbappé kardeşler, Şampiyonlar Ligi'nde tek bir gecede taban tabana zıt bir hikâye yazdı. İlki Real Madrid formasıyla Inter Milan karşısında parladı; ikincisi ise Lille ile Real Betis karşısında dikkatleri üzerine topladı, ancak gecesi kısa sürede beklenmedik biçimde tersine döndü.

Kylian Mbappé, Real Madrid ile Inter Milan karşılaşmasının başında parladı ve 14. dakikada bir savunma hatasını değerlendirerek İtalyan takımının filelerini havalandırıp İspanyol ekibini öne geçirdi. Böylece Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki yolculuğunun başında üstünlüğü kazandırdı.

"Opta" ağının verilerine göre Mbappé, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 71'e yükselterek Raul Gonzalez'e ortak oldu ve turnuva tarihinin en golcü ilk 5 ismi arasına girdi.