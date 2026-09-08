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Video: Şampiyonlar gecesinde Mbappé ile kardeşinin çelişkisi: Zirveden çöküşe

Lille - Real Betis
Lille
Real Betis
Şampiyonlar Ligi
Real Madrid - Inter
Real Madrid
Inter
E. Mbappe
K. Mbappe
İspanya
İtalya
Fransa

Kırmızı kartı hak ediyor mu?

Kylian ve Ethan Mbappé kardeşler, Şampiyonlar Ligi'nde tek bir gecede taban tabana zıt bir hikâye yazdı. İlki Real Madrid formasıyla Inter Milan karşısında parladı; ikincisi ise Lille ile Real Betis karşısında dikkatleri üzerine topladı, ancak gecesi kısa sürede beklenmedik biçimde tersine döndü.

Kylian Mbappé, Real Madrid ile Inter Milan karşılaşmasının başında parladı ve 14. dakikada bir savunma hatasını değerlendirerek İtalyan takımının filelerini havalandırıp İspanyol ekibini öne geçirdi. Böylece Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki yolculuğunun başında üstünlüğü kazandırdı.

"Opta" ağının verilerine göre Mbappé, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 71'e yükselterek Raul Gonzalez'e ortak oldu ve turnuva tarihinin en golcü ilk 5 ismi arasına girdi.

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    Diğer maçta ise Ethan Mbappe, Lille ile Real Betis karşısında damgasını vurmak için fazla beklemedi. Güçlü bir çıkış yaparak 12. dakikada takım arkadaşı Ouedda'ya öne geçiren golün asistini yaptı; kusursuz bir ortayı uzak direğe gönderdi ve Japon forvet topu ağlara gönderdi.

    Ancak maç sonrasında farklı bir seyir aldı; Real Betis silkelenerek geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 öne geçmeye çevirdi. Skor 2-2 iken İspanyol takımı 53. dakikada üçüncü golünü kaydetti.

    Betis'in üçüncü golünden sadece üç dakika sonra, 56. dakikada Ethan Mbappe kırmızı kart gördü ve Avrupa'daki ilk maçı acı bir şekilde sona erdi. Yalnızca 44 dakika içinde Lille'in golünü hazırlamaktan, takımının maça dönmenin yollarını aradığı bir anda onu eksik bırakmaya geçmiş oldu.

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    Opta ağının aktardığına göre, "Ethan Mbappe bugün Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk gol asistini yaptı" ve Betis karşısında skorun açılmasına katkıda bulundu.


    Ayrıca kardeşi Kylian Mbappe de bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü kaydederek, "iki kulaklı" kupanın gol kralı unvanını elinde tutmak için güçlü bir şekilde mücadele etme niyetini ortaya koydu.

    Opta şöyle devam etti: "Ethan Mbappe (19 yıl 253 gün), Şampiyonlar Ligi'nde bir Fransız kulübünün formasını giyerken kırmızı kart gören en genç oyuncu oldu."


    Mister Chip hesabı ise şunları yazdı: "Mbappe ailesi Şampiyonlar Ligi'nde 97 doğrudan gol katkısı yaptı (Kylian için 96, Ethan için 1) ve bir kez kırmızı kart gördü (Kylian için 0, Ethan için 1)."

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  • Kırmızı kartı hak ediyor mu?

    Kendi cephesinden İspanyol Archivo VAR ağı, Ethan Mbappe'nin kırmızı kart görme durumunu inceledi ve şunları söyledi: "Video yardımcı hakem teknolojisi (VAR), Lille ile Real Betis maçında büyüteç kullandı. Ethan Mbappe, savunmacı Natan kendisine bir şey söyledikten sonra ona dirsek attı."



    Ve şu yorumu yaptı: "Bu ağır bir hata. Kışkırtması nedeniyle savunmacıya sarı kart, saldırganlığı nedeniyle de Fransız oyuncuya kırmızı kart verildi."

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