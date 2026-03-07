VİDEO: Ivan Toney, Al-Ahli için bir gol daha attıktan sonra köşe bayrağıyla Vinicius Jr'a samba selamı verdi

Bu galibiyet, Al-Ahli'ye ligin zirvesinde bir puanlık bir avantaj sağladı, ancak arkadan gelen baskı hala çok büyük. Al-Hilal, Al-Najmah'ı 4-0 mağlup eden Karim Benzema'nın iki golüyle liderliği yakaladı. Bu arada, Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr takımı, Neom SC'yi yenerse Toney'nin takımını geçme şansına sahip. Şampiyonluk yarışı, lig tarihinin en çekişmeli yarışlarından biri olacağa benziyor.

Toney, derbi galibiyetinin ardından yaşanan coşkulu sahnelere rağmen, işin henüz bitmediğinin tam olarak farkında. Toney, ligin resmi web sitesine "Zor olacağını biliyorduk; bugün derbi günü ve Jeddah'ı yeşil tutmamız gerekiyor" dedi. "Bugün burada duydunuz; taraftarlar sahadaki 12. oyuncuydu. Bu maçı kazanmamızı sağladılar ve sezon boyunca bize böyle destek olurlarsa, özel bir şey başarabiliriz."