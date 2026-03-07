Goal.com
Canlı
Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

VİDEO: Ivan Toney, Al-Ahli için bir gol daha attıktan sonra köşe bayrağıyla Vinicius Jr'a samba selamı verdi

Ivan Toney, Suudi Pro Ligi'nde muhteşem formunu sürdürerek, neden ligin en korkulan golcüsü olduğunu bir kez daha kanıtladı. Al-Ahli'nin ezeli rakibi Al-Ittihad ile oynadığı yüksek riskli Sea Derby maçında, İngiltere milli takım oyuncusu 3-1'lik galibiyette ilk golü attı ve takımı ligin zirvesine geri döndü. Ancak, dünya çapında sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken, gol sonrası yaptığı hareketlerdi.

  • Vinicius'un imza dans hareketleriyle kutlayın

    Golü attıktan sonra Toney, köşe bayrağına doğru koşarak kendine özgü bir dans hareketi yaptı ve bu hareketiyle Real Madrid'in süperstarı Vinicius Jr. ile hemen karşılaştırıldı. Brezilyalı oyuncu, bayrak önünde yaptığı ritmik kutlamalarıyla tanınıyor ve Toney'nin bu hareketi Alinma Stadyumu'na bir parça samba havası getirdi. Bu galibiyetle Al-Ahli, çılgın bir şampiyonluk yarışında Al-Nassr ve Al-Hilal'in bir puan önüne geçti.

    • Reklam

  • Klip izle

  • Zirvede şampiyonluk yarışı kızışıyor

    Bu galibiyet, Al-Ahli'ye ligin zirvesinde bir puanlık bir avantaj sağladı, ancak arkadan gelen baskı hala çok büyük. Al-Hilal, Al-Najmah'ı 4-0 mağlup eden Karim Benzema'nın iki golüyle liderliği yakaladı. Bu arada, Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr takımı, Neom SC'yi yenerse Toney'nin takımını geçme şansına sahip. Şampiyonluk yarışı, lig tarihinin en çekişmeli yarışlarından biri olacağa benziyor.

    Toney, derbi galibiyetinin ardından yaşanan coşkulu sahnelere rağmen, işin henüz bitmediğinin tam olarak farkında. Toney, ligin resmi web sitesine "Zor olacağını biliyorduk; bugün derbi günü ve Jeddah'ı yeşil tutmamız gerekiyor" dedi. "Bugün burada duydunuz; taraftarlar sahadaki 12. oyuncuydu. Bu maçı kazanmamızı sağladılar ve sezon boyunca bize böyle destek olurlarsa, özel bir şey başarabiliriz."

  • Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Rekorları ve Altın Ayakkabıları kovalamak

    Toney'nin Al-Ittihad'a attığı gol, sezonun gol sayısını 24'e çıkararak Altın Ayakkabı yarışındaki liderliğini güçlendirdi. Toney şu anda bu tablonun zirvesinde, Al Qadsiah'tan Julian Quinones'in iki gol ve Ronaldo'nun üç gol önünde yer alıyor. Yaz yaklaşırken, Toney hem ulusal kupalar hem de uluslararası tanınırlık gibi daha büyük hedeflere odaklanmaya devam ediyor. Bu performansını sürdürürse, önümüzdeki haftalarda kutlamalar - olağandışı ya da değil - çok sık görülen bir manzara haline gelebilir.

AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Al-Duhail SC crest
Al-Duhail SC
ADS
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al-Wahda crest
Al-Wahda
ALW
0