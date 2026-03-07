Golü attıktan sonra Toney, köşe bayrağına doğru koşarak kendine özgü bir dans hareketi yaptı ve bu hareketiyle Real Madrid'in süperstarı Vinicius Jr. ile hemen karşılaştırıldı. Brezilyalı oyuncu, bayrak önünde yaptığı ritmik kutlamalarıyla tanınıyor ve Toney'nin bu hareketi Alinma Stadyumu'na bir parça samba havası getirdi. Bu galibiyetle Al-Ahli, çılgın bir şampiyonluk yarışında Al-Nassr ve Al-Hilal'in bir puan önüne geçti.
Çeviri:
VİDEO: Ivan Toney, Al-Ahli için bir gol daha attıktan sonra köşe bayrağıyla Vinicius Jr'a samba selamı verdi
Vinicius'un imza dans hareketleriyle kutlayın
Klip izle
Zirvede şampiyonluk yarışı kızışıyor
Bu galibiyet, Al-Ahli'ye ligin zirvesinde bir puanlık bir avantaj sağladı, ancak arkadan gelen baskı hala çok büyük. Al-Hilal, Al-Najmah'ı 4-0 mağlup eden Karim Benzema'nın iki golüyle liderliği yakaladı. Bu arada, Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr takımı, Neom SC'yi yenerse Toney'nin takımını geçme şansına sahip. Şampiyonluk yarışı, lig tarihinin en çekişmeli yarışlarından biri olacağa benziyor.
Toney, derbi galibiyetinin ardından yaşanan coşkulu sahnelere rağmen, işin henüz bitmediğinin tam olarak farkında. Toney, ligin resmi web sitesine "Zor olacağını biliyorduk; bugün derbi günü ve Jeddah'ı yeşil tutmamız gerekiyor" dedi. "Bugün burada duydunuz; taraftarlar sahadaki 12. oyuncuydu. Bu maçı kazanmamızı sağladılar ve sezon boyunca bize böyle destek olurlarsa, özel bir şey başarabiliriz."
- Getty Images Sport
Rekorları ve Altın Ayakkabıları kovalamak
Toney'nin Al-Ittihad'a attığı gol, sezonun gol sayısını 24'e çıkararak Altın Ayakkabı yarışındaki liderliğini güçlendirdi. Toney şu anda bu tablonun zirvesinde, Al Qadsiah'tan Julian Quinones'in iki gol ve Ronaldo'nun üç gol önünde yer alıyor. Yaz yaklaşırken, Toney hem ulusal kupalar hem de uluslararası tanınırlık gibi daha büyük hedeflere odaklanmaya devam ediyor. Bu performansını sürdürürse, önümüzdeki haftalarda kutlamalar - olağandışı ya da değil - çok sık görülen bir manzara haline gelebilir.