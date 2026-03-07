VİDEO: Cristiano Ronaldo'ya benzeyen Man Utd'nin genç yeteneği JJ Gabriel, 18 yaş altı maçında İNANILMAZ bir gol attı

Kırmızı Şeytanlar maç boyunca coşkulu bir ruh hali içindeydiler ve Gabriel'in sahneye çıkmasıyla 5-1'lik bir üstünlük sağladılar. Öğleden sonraki ilk golü, 25 metreden attığı şutun defleksiyonla gol olmasıyla, saf teknik cesaretinin bir göstergesiydi. Top havada dramatik bir düşüş yaptı, çapraz direğin alt kısmına çarptıktan sonra ağların arkasına girerek özel bir bireysel gösterinin başlangıcını işaret etti. İlk golü akıllı bir teknik gösterisiyse, ikinci golü bireysel yetenek ve ham gücün bir şaheseriydi. Genç oyuncu, iki savunma oyuncusunu ustaca geçtikten sonra 25 metreden topu üst köşeye gönderdi. Bu hareket, Ronaldo'nun en iyi anlarından birini andırıyordu; markajcıları atlatmak için çevik ayak hareketleri ile postaya uçan yıkıcı bir vuruş birleşmişti. Başarılı bir driplingin ardından bu kadar uzak mesafeden şut atma cesareti, onun yüksek özgüvenini açıkça ortaya koyuyordu.