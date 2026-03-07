Çeviri:
VİDEO: Cristiano Ronaldo'ya benzeyen Man Utd'nin genç yeteneği JJ Gabriel, 18 yaş altı maçında İNANILMAZ bir gol attı
Bireysel deha anı
Kırmızı Şeytanlar maç boyunca coşkulu bir ruh hali içindeydiler ve Gabriel'in sahneye çıkmasıyla 5-1'lik bir üstünlük sağladılar. Öğleden sonraki ilk golü, 25 metreden attığı şutun defleksiyonla gol olmasıyla, saf teknik cesaretinin bir göstergesiydi. Top havada dramatik bir düşüş yaptı, çapraz direğin alt kısmına çarptıktan sonra ağların arkasına girerek özel bir bireysel gösterinin başlangıcını işaret etti. İlk golü akıllı bir teknik gösterisiyse, ikinci golü bireysel yetenek ve ham gücün bir şaheseriydi. Genç oyuncu, iki savunma oyuncusunu ustaca geçtikten sonra 25 metreden topu üst köşeye gönderdi. Bu hareket, Ronaldo'nun en iyi anlarından birini andırıyordu; markajcıları atlatmak için çevik ayak hareketleri ile postaya uçan yıkıcı bir vuruş birleşmişti. Başarılı bir driplingin ardından bu kadar uzak mesafeden şut atma cesareti, onun yüksek özgüvenini açıkça ortaya koyuyordu.
Nesiller boyu sürecek bir yeteneği korumak için mücadele
Gabriel'in hızlı yükselişi, Avrupa futbolunun devleri tarafından da fark edildi ve United, onu takımda tutmak için büyük bir mücadele verdi. Geçen yıl, temsilcileri onun geleceğinin Manchester dışında olabileceğini öne sürerek kulüp yönetimi içinde büyük endişe yarattı ve durum doruk noktasına ulaştı. Özellikle United'ın en yakın rakiplerinin de ilgilendiği bu müzakereler sırasında riskler daha yüksek olamazdı. Manchester City, geçen yaz onu transfer etmekle ciddi olarak ilgilenen takımlar arasındaydı ve Barcelona da onu beğenenler arasında yer alıyordu.
Premier Lig'de ilk kez sahaya çıkma yolu
Sezonun sonuna yaklaşırken, Gabriel'in sezon bitmeden üst düzey bir maçta forma giyip giymeyeceği sorusu hala cevap bekliyor. United, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele ediyor ve bu sezon Avrupa futbolu için verilen mücadelenin ne kadar şiddetli olduğu göz önüne alındığında, Gabriel'e bu sezon Premier Lig'de ilk kez forma şansı verme lüksüne sahip olmayabilir. Taraftarlar 15 yaşındaki oyuncuyu büyük sahnede görmek için sabırsızlanırken, teknik ekip, onun uzun vadeli fiziksel gelişimini, üst düzey futbolun zorluklarına erken bir giriş yapmasına tercih edecektir.