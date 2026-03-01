Getty Images Sport
Çeviri:
VİDEO: Antony, Sevilla'ya karşı derbi yenilgisinin ardından öfkeli Real Betis taraftarlarıyla yüzleşiyor
Antony kahramandan sıfıra düşer
Maçın başlamasından sadece 15 dakika sonra gol geldi. Ceza sahası içinde tehlikeli bir şekilde seken topun ardından Antony içgüdüsel bir hassasiyetle tepki verdi. Kendini mükemmel bir şekilde yeniden konumlandıran Antony, havaya sıçrayarak muhteşem bir ters vuruşla topu ağlara gönderdi ve Sevilla kalecisine hiçbir şans tanımadı. Bu bireysel ustalık, Brezilyalı oyuncunun Manchester United'dan İspanya'ya kalıcı transferinden bu yana yeniden yükselişe geçtiğinin kanıtı oldu.
Real Betis, dominant bir ilk yarıda 3 puanı garantilemiş gibi görünüyordu. 40. dakikada Betis 2-0'lık rahat bir üstünlük sağladı ve taraftarlar şehirdeki rakibine karşı tarihi bir zafer beklerken atmosfer elektriklenmişti. Ancak, oyunun iki yarısı ev sahibi takım için acı bir gerçeklik oldu, çünkü oyunun yoğunluğu değişti. Maçın başında gösterilen taktiksel disiplin bozulmaya başladı ve son derbi tarihinin en dramatik geri dönüşlerinden biri için zemin hazırlandı.
Antony'nin Betis taraftarlarıyla yüzleşmesini izleyin
İkinci yarıda dramatik çöküş
İkinci yarıda ise momentum dramatik bir şekilde konuk takıma kaydı ve tamamen farklı bir hikaye yazıldı. Sevilla, ev sahibi takımın savunma hatalarını ve taktiksel eksikliklerini değerlendirerek şiddetli ve amansız bir geri dönüşe imza attı ve maça yeniden ortak oldu. Sahada artan endişe, farkın kapanmasıyla birlikte hissedilir hale geldi ve konuk takımın 85. dakikada attığı dramatik beraberlik golüyle doruğa ulaştı. Bu gol, Betis taraftarlarını tam bir şoka sürükledi.
Maçın 2-2 berabere bittiği son düdükle birlikte, ilk yarıdaki tezahüratlar, oyunculara yöneltilen yuhalama ve hakaretlere dönüştü. Antony, doğrudan soyunma odasına gitmek yerine, tribünlerin alt katına yaklaşırken görüldü ve kalabalığın sert tepkisinden açıkça etkilendiği belliydi. Kameralar, kanat oyuncusunun takımı yuhalayan birkaç taraftar ile şiddetli bir sözlü tartışmaya girdiğini yakaladı. Antony, öfkesini filtrelemeden hakaretler yağdırılan taraftarlara karşı gözle görülür şekilde sinirliydi.
Takım arkadaşları çatışmayı durdurmak için araya girerler.
Antony bu gerginliğin merkezinde yalnız değildi, çünkü görüntüler Brezilyalı kanat oyuncusunun tribünlere yaklaşmak için reklam panosunun üzerinden atlayarak taraftarlara meydan okurcasına bakarken durumun tehlikeli bir şekilde tırmandığını gösteriyordu. Kolombiyalı takım arkadaşı Cucho Hernández'in müdahale edip onu öfkeli kalabalığın içinden çekmeye çalışmasına rağmen, olaylar kontrolden çıktı. Hernández de sinirlerine hakim olamadı ve kavgaya karıştı. Kamera, onun öfkeyle parmakla işaret edip taraftarlara bağırırkenki görüntülerini yakaladı.
Bu çifte çatışma, daha büyük bir fiziksel çatışmayı önlemek için acil ve kararlı bir müdahaleyi gerektirdi. Stadyum güvenlik personeli, Real Betis çalışanları ve Chimy Ávila gibi diğer oyuncular, alanı kordon altına almak ve oyuncuları taraftarlardan ayırmak için aceleyle harekete geçti. Bu kaotik sahne, derbi galibiyetini kaçırmanın ardından takımı saran sinir krizini ortaya koyuyor ve taraftarların yoğun baskısı altında takımın disiplini hakkında ciddi sorular ortaya atıyor.
- AFP
Antony güzel bir sezon geçiriyor
Bu son katkısıyla Antony, Betis formasıyla 57 maçta 20 gol ve 14 asist kaydetti ve Carlo Ancelotti'nin 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almak için yeniden yarışa girdi. Yeniden formuna kavuşan kanat oyuncusu, 8 Mart'ta Real Betis'in Getafe ile oynayacağı maçta sahalara dönecek. Endülüs kulübü şu anda La Liga sıralamasında beşinci sırada yer alıyor ve dördüncü sıradaki Villarreal'in yedi puan gerisinde.
Reklam