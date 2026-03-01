VİDEO: Antony, Sevilla'ya karşı derbi yenilgisinin ardından öfkeli Real Betis taraftarlarıyla yüzleşiyor

Maçın başlamasından sadece 15 dakika sonra gol geldi. Ceza sahası içinde tehlikeli bir şekilde seken topun ardından Antony içgüdüsel bir hassasiyetle tepki verdi. Kendini mükemmel bir şekilde yeniden konumlandıran Antony, havaya sıçrayarak muhteşem bir ters vuruşla topu ağlara gönderdi ve Sevilla kalecisine hiçbir şans tanımadı. Bu bireysel ustalık, Brezilyalı oyuncunun Manchester United'dan İspanya'ya kalıcı transferinden bu yana yeniden yükselişe geçtiğinin kanıtı oldu.

Real Betis, dominant bir ilk yarıda 3 puanı garantilemiş gibi görünüyordu. 40. dakikada Betis 2-0'lık rahat bir üstünlük sağladı ve taraftarlar şehirdeki rakibine karşı tarihi bir zafer beklerken atmosfer elektriklenmişti. Ancak, oyunun iki yarısı ev sahibi takım için acı bir gerçeklik oldu, çünkü oyunun yoğunluğu değişti. Maçın başında gösterilen taktiksel disiplin bozulmaya başladı ve son derbi tarihinin en dramatik geri dönüşlerinden biri için zemin hazırlandı.