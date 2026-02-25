Getty Images Sport
Victor Font, Lionel Messi ile görüşmelerini açıkladı ve yeni Barcelona başkanı seçilmesi halinde Messi'nin eve dönüş transferini 'sonuçlandırmaya' söz verdi
Barselona'da seçim sezonu
Barselona'da seçim sezonu tüm hızıyla devam ediyor ve adaylar önümüzdeki ay yapılacak büyük oylama öncesinde yoğun bir kampanya yürütüyor. Font, Joan Laporta'nın Barcelona başkanlığı yarışındaki en büyük rakibi olarak görülüyor ve Arjantinli usta Messi'yi "son dans" için kulübe geri getirmek istediğini sık sık dile getiriyor. Font, Messi ile Barcelona'ya dönüşü hakkında konuştuğunu iddia ediyor ve kulüp efsanesini geri getirmek için son dört yıldır bir proje üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
Font, Messi'nin görüşmelerini açıkladı
Font, Mundo Deportivo'ya şunları söyledi: "Evet, Messi ve ona yakın kişilerle doğrudan görüştük. Bunlar özel görüşmeler ve biz her zaman Messi'yi seçim amaçları için kullanmamak gerektiğini savunduk. Görevimiz, hazırladığımız planı açıklamak ve kazanırsak, hem kendisi hem de kulüp için en uygun anlaşmayı sonuçlandırmak.
2022'den beri, Messi ve Xavi'nin coşkusu ile Messi'yi Dünya Kupası'ndan sonra Barça'ya geri getirmek için bir proje üzerinde çalışıyoruz. Teklif üç temele dayanıyor: kurumsal olarak, onun onursal başkanlık görevini kabul etmesi; ticari olarak, Jordan-Nike veya Federer-On gibi ortaklıklardan esinlenerek, önemli gelir elde edebilecek ve Inter Miami'deki azınlık hisselerini Amerikan pazarındaki varlığını güçlendirmek için kullanabileceği; ve sportif olarak, Barça ve Camp Nou'ya istediği şekilde, ister oynayarak ister bir anma töreni ile veda edebilmesi."
Font ayrıca kulüp için genel hedefleri ve kulübün kötü mali durumunu iyileştirme arzusundan bahsetti ve şunları ekledi: "Adaylığımız, kulübü profesyonelleştirmeyi ve modernize etmeyi, çeşitli grupları entegre etmeyi ve özellikle mali risklerden korumayı, böylece spor projesini güçlendirmeyi, borcu ödemek ve iddialı bir sosyal program geliştirmek."
Messi neden Barcelona'dan ayrıldı?
Laporta, seçimleri kazanma konusunda hala en önde gelen aday olsa da, forvetin 2021'de kulüpten şok edici bir şekilde ayrılmasının ardından Messi ile ilişkilerinin bozulduğunu açıkça itiraf etti. Messi, 2023 Ballon d'Or galasında Laporta'yı selamlamayı reddetti ve 63 yaşındaki Laporta, yeni kitabı "This Is How We Saved Barça"da şok edici ayrılışının perdesini araladı.
"Yenileme görüşmeleri sırasında çok talepkar bir ekibi vardı ve babası daha anlayışlı olsa da, yakın çevresi öyle olmadığı izlenimini veriyordu. Çılgın bir çözüm bulduk: ilk olarak Barça oyuncusu olarak, ikinci olarak da MLS takımına kiralanarak uzun vadeli bir sözleşme. Bu, LaLiga kurallarını atlatmak gibi görünüyordu. Ancak LaLiga bize bunu unutmamızı, CVC adlı bir fon aracılığıyla elli yıl boyunca televizyon haklarının bir yüzdesini satmak için bir anlaşma imzalamamız gerektiğini söyledi" diye yazdı Marca'ya göre.
Laporta ayrıca, Messi'nin Inter Miami ile sözleşme imzalamadan önce geri getirilme şansı olduğunu da söylüyor ve ekliyor: "Jorge Messi evime geldi, ben sözleşmeyi hazırladım, ona taslağı gönderdim ama cevap vermedi. Bir hafta geçti, iki hafta... bir ay sonra, sonunda evime geri geldi ve bana, çok fazla baskı altında olmayacağı Inter Miami'ye gitmeye karar verdiklerini söyledi."
Messi Miami'de kalmaya devam ediyor ve kısa süre önce kulüple 2028 MLS sezonu sonuna kadar geçerli olacak bir sözleşme imzaladı.
Laporta seçimleri kazanma favorisi
Barcelona başkanlık seçimleri 15 Mart'ta yapılacak. Aynı gün Hansi Flick'in takımı La Liga'da Sevilla ile karşılaşacak. Mundo Deportivo'ya göre Laporta, Font, Marc Ciria ve Xavi Vilajoana'nın önünde açık ara favori konumda.
