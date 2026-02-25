Victor Font, Lionel Messi ile görüşmelerini açıkladı ve yeni Barcelona başkanı seçilmesi halinde Messi'nin eve dönüş transferini 'sonuçlandırmaya' söz verdi

Font, Mundo Deportivo'ya şunları söyledi: "Evet, Messi ve ona yakın kişilerle doğrudan görüştük. Bunlar özel görüşmeler ve biz her zaman Messi'yi seçim amaçları için kullanmamak gerektiğini savunduk. Görevimiz, hazırladığımız planı açıklamak ve kazanırsak, hem kendisi hem de kulüp için en uygun anlaşmayı sonuçlandırmak.

2022'den beri, Messi ve Xavi'nin coşkusu ile Messi'yi Dünya Kupası'ndan sonra Barça'ya geri getirmek için bir proje üzerinde çalışıyoruz. Teklif üç temele dayanıyor: kurumsal olarak, onun onursal başkanlık görevini kabul etmesi; ticari olarak, Jordan-Nike veya Federer-On gibi ortaklıklardan esinlenerek, önemli gelir elde edebilecek ve Inter Miami'deki azınlık hisselerini Amerikan pazarındaki varlığını güçlendirmek için kullanabileceği; ve sportif olarak, Barça ve Camp Nou'ya istediği şekilde, ister oynayarak ister bir anma töreni ile veda edebilmesi."

Font ayrıca kulüp için genel hedefleri ve kulübün kötü mali durumunu iyileştirme arzusundan bahsetti ve şunları ekledi: "Adaylığımız, kulübü profesyonelleştirmeyi ve modernize etmeyi, çeşitli grupları entegre etmeyi ve özellikle mali risklerden korumayı, böylece spor projesini güçlendirmeyi, borcu ödemek ve iddialı bir sosyal program geliştirmek."