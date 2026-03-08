Tottenham, teknik direktör Igor Tudor'un önümüzdeki yedi gün içinde Atletico Madrid ve daha da önemlisi Solanke'nin eski takımı Liverpool ile oynayacakları maçlarda olumlu sonuçlar elde etmesi için artan baskı altında olduğu kritik bir iki hafta ile karşı karşıya. Kulübün 49 yıl sonra ilk kez ikinci lige düşme ihtimali, yönetim kurulu için artık acı bir gerçeklik.

Perşembe günü Crystal Palace'a yenilerek 18. sıradaki West Ham United'ın sadece bir puan önünde kalmaları ve yarım asır sonra ilk kez küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaları üzerine Solanke, "Az önce önemli bir konuşma yaptık. Bulunduğumuz konumun kesinlikle istediğimiz konum olmadığını biliyoruz, bu yüzden bu durumdan en kısa sürede nasıl çıkacağımızı bulmamız gerekiyor" dedi.