Tottenham'ın küme düşme tehlikesi nedeniyle yaptığı acil satış, yıldız forvetin Newcastle'a satılmasıyla başlayabilir
Howe, eski öğrencisiyle yeniden bir araya gelmeyi hedefliyor
Çok şey Tottenham'ın Premier Lig'deki durumuna bağlı olacak, ancak Solanke, daha önce Bournemouth'ta bu forvetle birlikte çalışmış olan Eddie Howe tarafından iyi tanınıyor. Newcastle'ın teknik direktörü, 28 yaşındaki oyuncuyu uzun süredir takip ediyor ve onu büyük bir transfer ücretiyle güney sahiline getirmişti. Daily Mail'e göre, Howe onu St James' Park'ta hücum seçeneklerini güçlendirmek için ideal bir profil olarak görüyor. Newcastle, yaz aylarında bir değişim sürecine giriyor ve geçen hafta Manchester United'a karşı muhteşem bir gol atan Will Osula'nın Crystal Palace ve Aston Villa gibi birçok kulüp tarafından istenmesi nedeniyle forvet pozisyonuna potansiyel yeni transferler değerlendiriliyor. Potansiyel ayrılıklar ufukta görünürken, Howe gelecek sezon takımının hücum hattını yönetecek, kendini kanıtlamış bir Premier League golcüsü transfer etmek istiyor.
Londra'nın kuzeyinde kriz derinleşiyor
Tottenham, teknik direktör Igor Tudor'un önümüzdeki yedi gün içinde Atletico Madrid ve daha da önemlisi Solanke'nin eski takımı Liverpool ile oynayacakları maçlarda olumlu sonuçlar elde etmesi için artan baskı altında olduğu kritik bir iki hafta ile karşı karşıya. Kulübün 49 yıl sonra ilk kez ikinci lige düşme ihtimali, yönetim kurulu için artık acı bir gerçeklik.
Perşembe günü Crystal Palace'a yenilerek 18. sıradaki West Ham United'ın sadece bir puan önünde kalmaları ve yarım asır sonra ilk kez küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaları üzerine Solanke, "Az önce önemli bir konuşma yaptık. Bulunduğumuz konumun kesinlikle istediğimiz konum olmadığını biliyoruz, bu yüzden bu durumdan en kısa sürede nasıl çıkacağımızı bulmamız gerekiyor" dedi.
St James Park'ta değişim dolu bir yaz
Newcastle için Solanke'nin potansiyel transferi, önemli bir niyet beyanı anlamına gelecektir. Magpies, Avrupa kupalarına düzenli olarak katılabilecek bir kadro oluşturmak için transfer piyasasında aktif olacağı tahmin ediliyor. Howe ile yeniden bir araya gelen İngiltere milli takım oyuncusu Solanke, en iyi formuna dönmek için ihtiyaç duyduğu istikrarı ve taktik sistemi bulabilir. Önümüzdeki haftalar sadece Tottenham'ın tarihi için değil, şu anda küme düşme mücadelesinin ortasında kalan birçok ünlü yıldızın kariyerleri için de belirleyici olacak.
Sonuçta, Three Lions'ın forveti için yapılacak herhangi bir hamle, Tottenham'ın sezonun sonlarında bir mucize yaratıp yaratamayacağına bağlı olacak. İkinci lige düşerlerse, kuzey Londralılar, özellikle Newcastle'ın ilgisi varken, Solanke gibi kaliteli bir oyuncuyu elinde tutmakta zorlanacaktır.
Solanke için bundan sonra ne olacak?
Solanke, uluslararası ara öncesinde iki hafta boyunca yoğun bir maç programı bekleyen Spurs'ta ilk 11'de yer almayı umuyor. Liverpool deplasmanı, Atletico Madrid ile oynanacak iki Şampiyonlar Ligi maçı arasında yer alırken, 22 Mart'ta ise küme düşme mücadelesi veren Nottingham Forest'ı ağırlayacaklar.
