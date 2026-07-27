AFP
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Tottenham’da başarısız olan Vincent Janssen, yeni sözleşme anlaşmasıyla MLS’e gidiyor
Portland Timbers, deneyimli Hollandalı oyuncuyu kadrosuna kattı
Janssen, gezgin futbol kariyerinin bir sonraki önemli bölümünü başlatmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gidiyor. Voetbal International’a göre, tecrübeli forvet, Portland Timbers ile kişisel şartlar üzerinde anlaşmaya vardı. MLS ekibi, oyuncunun saha dışı uzun vadeli planlarıyla tamamen uyumlu kesin bir sözleşme paketi sunmak için hızlı hareket etti.
Pasifik Kuzeybatı’ya gitme kararı, Royal Antwerp’in hücumun kilit ismini Belçika’da tutmak için gösterdiği yoğun çabaya rağmen alındı. Ancak Janssen, bu teklifi reddederek, Belçika Pro Ligi’ndeki dört sezonluk verimli dönemine bir son verip, Amerika’da yeni bir sayfa açmayı tercih etti.
- AFP
Son derece kişisel bir Kuzey Amerika rüyası gerçeğe dönüşüyor
32 yaşındaki santrfor için MLS’ye geçiş, basit bir maddi karar olmaktan çok, son derece kişisel bir aile hedefinin gerçekleşmesi anlamına geliyor. Eşi Meksika asıllı Amerikalı olan Janssen, futbol kariyerinin son dönemine girmeden önce ailesini Amerika Birleşik Devletleri’ne taşıma konusundaki güçlü arzusunu birkaç sezondur açıkça dile getiriyordu.
Uzun vadeli aile planı, her zaman profesyonel futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra Kuzey Amerika’da kalıcı ve ömür boyu sürecek bir yuva kurmaya odaklanmıştı. Portland’a transfer olarak Janssen, spor kariyerinin zaman çizelgesini ailesinin yaşam hedefleriyle mükemmel bir şekilde uyumlu hale getirmeyi başardı.
Belçika'da geçirdiği verimli dönemi değerlendirme
Janssen’in Tottenham’daki dönemi zorlu geçti; forvet, Mauricio Pochettino yönetiminde 42 maçta sadece altı gol atabildi ve sonunda kulüpten ayrıldı. Ancak Premier Lig’den ayrıldıktan sonraki yeniden yükselişi, tam anlamıyla örnek niteliğindeydi. Eski AZ yıldızı, acımasız ve hücumun odak noktası olan bir “9 numara” olarak itibarını tamamen geri kazanarak, Royal Antwerp’ten inanılmaz derecede seçkin bir yerel başarı mirasıyla ayrılıyor.
Belçika kulübünde geçirdiği son derece istikrarlı dört sezon boyunca Janssen, tüm turnuvalarda 173 maça çıkarak 64 gol attı ve 27 asist yaptı. Taktiksel top tutma yeteneği ve güvenilir bitiriciliği, Antwerp’in ulusal başarıya ulaşmasında kesinlikle kilit rol oynadı; kulübün lig şampiyonluğunu ve Belçika Kupası’nı kazanarak tarihi bir “çift kupa” başarısına imza atmasına ve kulüp tarihindeki ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmasına katkıda bulundu.
- Getty Images Sport
Portland, kanıtlanmış deneyimi kadrosuna katıyor
İspanyol teknik direktör Martí Cifuentes, Janssen’in dünya çapında çok çeşitli turnuvalarda edindiği engin deneyime güveniyor. Portland’ın baş antrenörü, yeni transferinin Kuzey Amerika futboluna yabancı olmadığını da çok iyi biliyor; zira Janssen daha önce Meksika ekibi Monterrey’de üç sezon geçirmiş ve tüm turnuvalarda toplam 92 maçta 24 gol ve 5 asist kaydetmişti.
Meksika'daki bu dönem, kupa kazanma açısından da verimli geçti; Janssen, kulüpte kaldığı süre boyunca üç büyük başarıya imza attı: bir CONCACAF Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, bir Meksika Apertura şampiyonluğu ve bir Meksika Kupası zaferi.
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