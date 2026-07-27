Tottenham’da başarısız olan Vincent Janssen, yeni sözleşme anlaşmasıyla MLS’e gidiyor

Janssen, gezgin futbol kariyerinin bir sonraki önemli bölümünü başlatmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gidiyor. Voetbal International’a göre, tecrübeli forvet, Portland Timbers ile kişisel şartlar üzerinde anlaşmaya vardı. MLS ekibi, oyuncunun saha dışı uzun vadeli planlarıyla tamamen uyumlu kesin bir sözleşme paketi sunmak için hızlı hareket etti.

Pasifik Kuzeybatı’ya gitme kararı, Royal Antwerp’in hücumun kilit ismini Belçika’da tutmak için gösterdiği yoğun çabaya rağmen alındı. Ancak Janssen, bu teklifi reddederek, Belçika Pro Ligi’ndeki dört sezonluk verimli dönemine bir son verip, Amerika’da yeni bir sayfa açmayı tercih etti.



