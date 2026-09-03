Ferran Torres bu yaz hava değişikliğine karar verdi ve Katalan takımıyla geçirdiği 4,5 sezonun ardından Barcelona'dan ayrılarak, hizmetlerini almak için 50 milyon euroya yakın bir bedel ödeyen Paris Saint-Germain ile yeni bir maceraya atıldı.

Sport gazetesi, Torres'in Paris ile serüvenine mümkün olan en iyi şekilde başladığını, Fransız takımıyla çıktığı ilk maçında Rennes karşısında iki gol attığını aktardı.

Bu sezonun Parisli kulüpte seviyesini kanıtlaması için bir fırsat olup olmadığı sorulduğunda ise eski Barcelona oyuncusu şunları söyledi: "Bir şey kanıtlamak için değil, sadece mutlu olmak, sahada keyif almak, elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışmak ve takımın kupalar kazanmaya devam etmesine yardımcı olmak için."

İspanyol forvet ayrıca Paris Saint-Germain'in kendisine olan ilgisinin nasıl başladığını da anlattı ve Fransız kulübün, Dünya Kupası başlamadan önce bile kendisiyle temasa geçtiğini açıkladı.

Şunları söyledi: "Aslında Dünya Kupası başlamadan önce bile bizimle çoktan iletişime geçmişlerdi. Bizim için Paris Saint-Germain'in seninle anlaşmak istemesi çok önemliydi. Bu yüzden evet, buraya gelmek istiyordum ve sonunda gerçekten buradayım."