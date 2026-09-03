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Çeviri:

Torres, Paris görüşmeleri hakkında sürpriz bir açıklama yaptı

1. Lig
F. Torres
Barcelona
Paris Saint-Germain
Fransa
İspanya

Ferran Torres bu yaz hava değişikliğine karar verdi ve Katalan takımıyla geçirdiği 4,5 sezonun ardından Barcelona'dan ayrılarak, hizmetlerini almak için 50 milyon euroya yakın bir bedel ödeyen Paris Saint-Germain ile yeni bir maceraya atıldı.

Sport gazetesi, Torres'in Paris ile serüvenine mümkün olan en iyi şekilde başladığını, Fransız takımıyla çıktığı ilk maçında Rennes karşısında iki gol attığını aktardı.

Bu sezonun Parisli kulüpte seviyesini kanıtlaması için bir fırsat olup olmadığı sorulduğunda ise eski Barcelona oyuncusu şunları söyledi: "Bir şey kanıtlamak için değil, sadece mutlu olmak, sahada keyif almak, elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışmak ve takımın kupalar kazanmaya devam etmesine yardımcı olmak için."

İspanyol forvet ayrıca Paris Saint-Germain'in kendisine olan ilgisinin nasıl başladığını da anlattı ve Fransız kulübün, Dünya Kupası başlamadan önce bile kendisiyle temasa geçtiğini açıkladı.

Şunları söyledi: "Aslında Dünya Kupası başlamadan önce bile bizimle çoktan iletişime geçmişlerdi. Bizim için Paris Saint-Germain'in seninle anlaşmak istemesi çok önemliydi. Bu yüzden evet, buraya gelmek istiyordum ve sonunda gerçekten buradayım."

  • Ferran Torres PSG 2026-27Getty/GOAL

    Enrique benim için bir baba figürü

    Ferran Torres, mevcut Avrupa şampiyonuna katılmanın kendisi için ne anlama geldiğini de açıklayarak şu ifadeleri kullandı: "Sonuçta onlar mevcut Avrupa şampiyonları. Şu anda Avrupa şampiyonu olan takıma katılıyorsun ve bu, kariyerimde bir adım. İleriye doğru bir adım."

    Ayrıca şunları vurguladı: "İleriye mi, geriye mi yoksa yana doğru mu, bilmiyorum ama kariyerimi değiştirecek bir adım ve bu yeni dönem için son derece heyecanlıyım."

    Önceki takımları ile yeni durağı arasındaki farklar hakkında ise golcü oyuncu, oyun tarzındaki benzerlik sayesinde uyum sürecinin daha kolay hale geldiğini vurguladı.

    Şunları belirtti: "İlk antrenmanları izlediğimde, ki hâlâ da izliyorum, son iki Şampiyonlar Ligi kupasını neden kazandıklarını görebiliyorsun. Umarım bana da kendi kupamı, kariyerimin ilk kupasını kazanmamda yardımcı olurlar ve üst üste üçüncü kupalarını da elde ederiz."

    Son olarak Ferran, teknik direktör Luis Enrique ile arasındaki ilişkiden ve teknik direktörün kariyerinde oynadığı büyük öneme sahip rolden bahsetti.

    Şöyle açıkladı: "Buraya gelmeden önce, milli takımdaki dönemimiz boyunca onun benim için adeta bir futbol babası olduğunu hep söylerdim. Bana her zaman, kötü zamanlarda da iyi zamanlarda da güvenini verdi."

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