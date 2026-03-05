Getty/GOAL
Thomas Tuchel, İngiltere'nin sol kanadında Cole Palmer, Phil Foden ve diğerlerini göz ardı edip Dünya Kupası'nda ilk 11'de "dünyanın en iyisi"ni seçmesi için çağrıda bulundu
İngiltere Dünya Kupası kadrosu: Yerler için şiddetli rekabet
İngiltere, bu yaz Dünya Kupası'nda ölümsüzlük için planlarını bir arayagetirme sürecindedir. Eleme turlarında kusursuz bir performans sergilediler ve en prestijli küresel şampiyonluk için ciddi adaylar olarak görülüyorlar.
Bunun nedeni, eski Chelsea, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain teknik direktörü Tuchel'in elinde bulunan yetenekli oyuncuların derinliği. Takımında birkaç pozisyon kesinleşmiş durumda - kaleci Jordan Pickford ve rekor kıran forvet Harry Kane gibi oyuncuların yerleri garantili sayılıyor - ancak Kuzey Amerika'ya giden uçaktaki birçok koltuk hala boş.
Rekabet en çok yaratıcı hücum pozisyonlarında yaşanıyor. Jude Bellingham, 10 numaralı pozisyonunu korumak için mücadele ederken, 4-2-3-1 sisteminde sol kanatta oynayabilecek birkaç seçenek var.
Chelsea'nin talismanı Palmer ve Manchester City'nin oyun kurucusu Foden daha önce bu pozisyonu işgal etmişlerdi, Newcastle forveti Anthony Gordon ve Everton'dan kiralık olarak oynayan Jack Grealish de bu pozisyonda oynayabilir. Ancak bu forma Rashford için ayrılmış olabilir.
İngiltere'nin sol kanadında kim oynamalı?
28 yaşındaki oyuncu, Barcelona'da 2025-26 sezonunda verimli bir performans sergiledi ve 2016 yılında Red Devils ve Three Lions'ta yıldızı parlayan oyuncuya dönüşmesini sağlayan özgüvenle oynuyor.
On yıl sonra, eski United ve İngiltere kanat oyuncusu Sharpe, BetBrain ile yaptığı röportajda GOAL'a 2026 Dünya Kupası'nda sol kanatta kimlerin oynaması gerektiği sorulduğunda şöyle cevap verdi: "Rashford, formunda olduğu zamanlarda o kanatta oynayan diğer oyuncular kadar iyidir. Bence sol kanat oyuncusunda aranan her şeye sahiptir: hız, güç, gol atma yeteneği, kontra ataklarda veya dar alanlarda rakiplerini geçme yeteneği. Bence Marcus Rashford formunun zirvesindeyken dünya çapında bir oyuncu. Sadece hangi Marcus Rashford'un o Pazar günü sahaya çıkacağını merak ediyorsunuz.
"Rashford, tam bir kanat oyuncusu olması ve hızı nedeniyle benim ilk tercihim olurdu. Gordon'u seviyorum ama onun Rashford kadar yetenekli olduğunu düşünmüyorum. Palmer'ı seviyorum ama sol kanat oyuncusu olarak Rashford'un yaptıklarını yapabileceğini düşünmüyorum. Birçok seçenek var. Villa'dan Rogers da bunlardan biri. Tuchel'in önünde zorlu ama mutlu bir yaz var. Çok güçlü bir kadrosu var ve her maç için en iyi 11'i seçmek gerçekten zor olacak."
Rashford, küresel elitlerin bir parçası olmak için mücadele ediyor
Rashford, profesyonel futbola adım attığında dünya futbolunun en heyecan verici yeteneklerinden biri olarak görülüyordu. O zamandan beri bazı iniş çıkışlar yaşadı ve bu da Old Trafford'dan ayrılmasına neden oldu, ancak Tuchel de Rashford'un elitler arasında yer alabilecek yeteneğine övgüde bulunanlardan biri.
Alman teknik adam şöyle konuştu: "Bu onun için en önemli şey. Kendini sınırlarına kadar zorlamaya devam etmek. Onun için sınırlar çok, çok yüksek. Belki diğerlerinden daha yüksek. Potansiyeli var, ama potansiyel, üst düzey sporlarda tehlikeli bir kelimedir.
"Kişisel olarak en iyi performansa düzenli olarak ulaşmak zorundasınız. Bu yetenek meselesi değil, kulüp ve uluslararası düzeyde bunu kanıtlayıp kanıtlayamayacağı meselesi. Bizim için ilk on birde başlasın ya da yedek kulübesinden girsin, kendini sürekli kanıtlamak zorunda.
“O, dünyanın en iyilerinden biri olabilir. Antrenmanlarda gördüğüm kalite, her iki ayağıyla ve kafasıyla bitirme yeteneği. Patlayıcı, hızlı, havada güçlü, peki sınırları nerede? Sınır yok, ama rakamlar potansiyeline ulaşmıyor. Kendini gol katılımına zorlaması gerekiyor. Bu, gol ve asist anlamına geliyor. Bunu benden biliyor.”
İngiltere maç takvimi 2026: Wembley Stadyumu'nda oynanacak dostluk maçları
Rashford, Mart ayı sonunda Wembley'de Uruguay ve Japonya ile oynanacak hazırlık maçlarında İngiltere kadrosunda yer alması bekleniyor. 26 kişilik Dünya Kupası kadrosu kesinleşmeden önce, oyuncuların son kez kendilerini gösterme fırsatı olacak. İngiltere milli takımı, 17 Haziran'da Teksas'ta Hırvatistan ile karşılaşarak uzun zamandır beklenen uluslararası başarıya ulaşmak içinbir kez daha şansını deneyecek.
