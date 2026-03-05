Thomas Tuchel, İngiltere'nin sol kanadında Cole Palmer, Phil Foden ve diğerlerini göz ardı edip Dünya Kupası'nda ilk 11'de "dünyanın en iyisi"ni seçmesi için çağrıda bulundu

İngiltere, bu yaz Dünya Kupası'nda ölümsüzlük için planlarını bir arayagetirme sürecindedir. Eleme turlarında kusursuz bir performans sergilediler ve en prestijli küresel şampiyonluk için ciddi adaylar olarak görülüyorlar.

Bunun nedeni, eski Chelsea, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain teknik direktörü Tuchel'in elinde bulunan yetenekli oyuncuların derinliği. Takımında birkaç pozisyon kesinleşmiş durumda - kaleci Jordan Pickford ve rekor kıran forvet Harry Kane gibi oyuncuların yerleri garantili sayılıyor - ancak Kuzey Amerika'ya giden uçaktaki birçok koltuk hala boş.

Rekabet en çok yaratıcı hücum pozisyonlarında yaşanıyor. Jude Bellingham, 10 numaralı pozisyonunu korumak için mücadele ederken, 4-2-3-1 sisteminde sol kanatta oynayabilecek birkaç seçenek var.

Chelsea'nin talismanı Palmer ve Manchester City'nin oyun kurucusu Foden daha önce bu pozisyonu işgal etmişlerdi, Newcastle forveti Anthony Gordon ve Everton'dan kiralık olarak oynayan Jack Grealish de bu pozisyonda oynayabilir. Ancak bu forma Rashford için ayrılmış olabilir.