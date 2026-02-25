"Telefonumu kapattım!" - Pierre Kalulu, Inter'de tartışmalı kırmızı kartın ardından gürültüyü keserken, Juventus yıldızı cezalandırılma dramasını umursamadı

Olay, İtalyan futbol dünyasını meşgul etti ve Bastoni'nin kamuoyuna özür dilemesine, hatta Serie A'nın hakem atama yetkilisinin hatasını kabul etmesine yol açtı. Eski oyuncular, antrenörler ve taraftarlar maçın ardından öfkelerini dile getirdiler ve Bastoni hakem başkanı tarafından eleştirildi. Kalulu ise Inter teknik direktörü Christian Chivu tarafından eleştirildi ve bu durum Luciano Spalletti'yi çok kızdırdı.

Kalulu, takımının 3-2 yenilgisinin ardından yoğun medya ilgisi ve sosyal medyadaki tepkilerle başa çıkma yöntemlerini açıkladı. 24 yaşındaki oyuncu, zihinsel odaklanmasını korumak için radikal önlemler aldığını ve dış dünyayla tüm bağlantısını kestiğini itiraf etti.

"Bunu beslememek için telefonumu kapattım. Birçok kişi konuştu, ama sonunda ceza kaldı. Her şeyi geride bırakmak daha iyi. Ama bunun Galatasaray maçını etkilediğini düşünmüyorum. Mazeret arıyormuşuz gibi görünebilir, ama aslında maçı yanlış oynadık" diyen savunma oyuncusu, L'Equipe'e verdiği demeçte, Juve'nin Şampiyonlar Ligi'nde 5-2 yenilgisini bu olayla gerekçelendirmeyi reddetti.