"Telefonumu kapattım!" - Pierre Kalulu, Inter'de tartışmalı kırmızı kartın ardından gürültüyü keserken, Juventus yıldızı cezalandırılma dramasını umursamadı
Kalulu derbi fırtınasını nasıl yönetti?
Olay, İtalyan futbol dünyasını meşgul etti ve Bastoni'nin kamuoyuna özür dilemesine, hatta Serie A'nın hakem atama yetkilisinin hatasını kabul etmesine yol açtı. Eski oyuncular, antrenörler ve taraftarlar maçın ardından öfkelerini dile getirdiler ve Bastoni hakem başkanı tarafından eleştirildi. Kalulu ise Inter teknik direktörü Christian Chivu tarafından eleştirildi ve bu durum Luciano Spalletti'yi çok kızdırdı.
Kalulu, takımının 3-2 yenilgisinin ardından yoğun medya ilgisi ve sosyal medyadaki tepkilerle başa çıkma yöntemlerini açıkladı. 24 yaşındaki oyuncu, zihinsel odaklanmasını korumak için radikal önlemler aldığını ve dış dünyayla tüm bağlantısını kestiğini itiraf etti.
"Bunu beslememek için telefonumu kapattım. Birçok kişi konuştu, ama sonunda ceza kaldı. Her şeyi geride bırakmak daha iyi. Ama bunun Galatasaray maçını etkilediğini düşünmüyorum. Mazeret arıyormuşuz gibi görünebilir, ama aslında maçı yanlış oynadık" diyen savunma oyuncusu, L'Equipe'e verdiği demeçte, Juve'nin Şampiyonlar Ligi'nde 5-2 yenilgisini bu olayla gerekçelendirmeyi reddetti.
Kalulu'nun eleştirilere profesyonel tepkisi
Juventus gibi bir kulüpte yaşamak, Kalulu'nun da çok iyi bildiği gibi, sürekli beklentilerle doludur. Bianconeri'nin son yenilgilerinin yaralarını sararken birçok cephede mücadele ettiği, inişli çıkışlı bir sezon olmasına rağmen, Kalulu ayakları yere basmaya devam ediyor. Eski AC Milan oyuncusu, disiplin sicili taraftarlar ve yorumcular arasında en çok konuşulan konu olduğu bir dönemin ardından, artık futboluyla konuşmaya kararlı.
Fransız oyuncu, bu baskıyı bir yükten çok bir ayrıcalık olarak görüyor. "Büyük kulüplerde normal olduğu gibi yoğun bir sezon geçiriyoruz, büyük umutlar var ve bizden her zaman görevimizin üstesinden gelmemiz bekleniyor. Ama bu, çocukluğumuzdan beri hayalini kurduğumuz bir şey. Bu işte hedefler var ve sezon sonunda göreceğiz" dedi Kalulu. Ayrıca taraftarlarla olan ilişkisine de değindi: "Ben de taraftardım ve eleştirilerin nasıl işlediğini biliyorum. O anda hayal kırıklığı yaşarsınız, bunu sosyal medyada dile getirirsiniz ve sonra uyursunuz. Sizi bir kişi olarak eleştirseler bile, bunu kişisel olarak algılamamalısınız."
Stratejik büyüme ve savunma satrancı
Torino'ya geldiğinden beri Kalulu, Avrupa'nın seçkin forvetlerini alt etmek için gerekli taktiksel inceliklere odaklanarak savunma hattında lider konumunu sağlamlaştırmaya çalıştı. Yurt içinde aldığı ceza nedeniyle takımdan uzak kaldığı süre sonunda geri dönüşü, İstanbul'daki takım performansının pek de iç açıcı olmamasına rağmen, onun ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi.
"Böyle devam etmek istiyorum. Sadece saha, takım arkadaşlarınızın gözünde bile size meşruiyet kazandırır. Rakipleri, alışık olmadıkları şeyleri yapmaya zorlamak için incelemek gerekir. Satrançta olduğu gibi, iki veya üç hamle önceden onların hamlelerini tahmin etmeyi bilmelisiniz. Amaç sadece iyi savunma yapmak değil, en iyi olmak," dedi Kalulu. Takımın hatalarının sorumluluğunu üstlenmesi gerektiği konusunda kararlı olan Kalulu, "Hayır, Şampiyonlar Ligi maçında yorgunluğu bahane edemezsiniz. Bu gece böyle oldu, olanları anlamak çok zor ama başımızı dik tutmalı ve daha iyisini yapmalıyız," dedi.
Les Bleus ile Dünya Kupası hedefleri
Kalulu, Juventus ile ilgili acil meselelerinin ötesinde, uluslararası sahneye de gözünü dikmiş durumda. Dünya Kupası yaklaşırken, çok yönlü savunma oyuncusu, Serie A ve Şampiyonlar Ligi'ndeki performanslarının Didier Deschamps'ın planlarında kalıcı bir yer edinmek için mükemmel bir platform olduğuna inanıyor. Hem merkezde hem de sağ bekte oynayabilme yeteneği, hakimiyetini sürdürmek isteyen Fransa milli takımı için onu değerli bir varlık haline getiriyor.
Ülkesini temsil etme motivasyonu, Juve yıldızının nihai profesyonel hedefi olmaya devam ediyor. "Milli takım bir oyuncu için en üst seviye, çocukluk hayali ve bir ayrıcalıktır. Dünya Kupası'na hazır hissediyorum" diye konuştu.
Bastoni olayı ve sosyal medyadaki gürültüyü geride bırakan Kalulu, şimdi Juventus savunmasını sağlamlaştırmak ve yaklaşan dünya turnuvası için uçağa binme hakkını garantilemek için gereken istikrarı bulmaya odaklanmış durumda.
