Barcelona Nike PumaGetty/GOAL
Thomas Hindle ve Uğur Aktan

Tarihi bir karar! Barcelona Puma’nın rekor teklifine rağmen Nike ile anlaşması sona erdiğinde kendi formalarını üretecek

BarcelonaLaLiga

Barcelona yönetimi Nike ile olan anlaşmanın 2028 yılında sona ermesinin ardından kendi formalarını üretmeyi planlıyor.

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  • Barcelona Nike ile olan anlaşmasını sonlandırabilir
  • Puma oldukça kazançlı bir anlaşma teklif etti
  • Barcelona 1998'den bu yana Nike ile çalışıyor

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