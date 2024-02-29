Getty/GOALThomas Hindle ve Uğur AktanTarihi bir karar! Barcelona Puma’nın rekor teklifine rağmen Nike ile anlaşması sona erdiğinde kendi formalarını üretecekBarcelonaLaLigaBarcelona yönetimi Nike ile olan anlaşmanın 2028 yılında sona ermesinin ardından kendi formalarını üretmeyi planlıyor. Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowBarcelona Nike ile olan anlaşmasını sonlandırabilirPuma oldukça kazançlı bir anlaşma teklif ettiBarcelona 1998'den bu yana Nike ile çalışıyor