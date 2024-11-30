Al Ahli v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Uğur Aktan

Suudi Arabistan'dan kaçmaya hazırlanan genç yıldız Manchester City ya da Real Madrid forması giyecek

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Gabri Veiga'nın, kârlı Al-Ahli sözleşmesinin son 18 ayına yaklaşırken Manchester City ve Real Madrid'in radarında olduğu bildirildi.

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  • Veiga, Celta'dan 21 yaşında Suudi Arabistan'a gitti
  • Al-Ahli ile üç yıllık sözleşme imzaladı
  • Real ve Manchester City oyuncuyu takip ediyor
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