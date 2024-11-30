Suudi Arabistan'dan kaçmaya hazırlanan genç yıldız Manchester City ya da Real Madrid forması giyecek

Getty Images SportUğur AktanSuudi Arabistan'dan kaçmaya hazırlanan genç yıldız Manchester City ya da Real Madrid forması giyecekG. VeigaReal MadridLa LigaTransfersM.CityPremier LigAl AhliPremier LigGabri Veiga'nın, kârlı Al-Ahli sözleşmesinin son 18 ayına yaklaşırken Manchester City ve Real Madrid'in radarında olduğu bildirildi.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorVeiga, Celta'dan 21 yaşında Suudi Arabistan'a gittiAl-Ahli ile üç yıllık sözleşme imzaladıReal ve Manchester City oyuncuyu takip ediyorGOAL'i WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱