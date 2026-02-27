"Şu an uygun zaman değil" - Deco, Barcelona'nın Julian Alvarez'i transfer etme çabalarıyla ilgili gizemli bir açıklama yaptı

Saha içinde Barcelona, Copa del Rey yarı finalinin ilk ayağında Atletico Madrid'e karşı 4-0'lık ağır bir yenilgi aldıktan sonra zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya. Ancak Deco, gelecek hafta oynanacak rövanş maçında inanılmaz bir geri dönüş yapma şansları konusunda umutlu.

"İnanmak için nedenler var. Zor bir durum. 4-0'ın zor bir skor olduğunu kabul etmeliyiz. Bunu beklemiyorduk. Bu takım zor anları aşabileceğini zaten gösterdi. Maçın henüz yarısındayız," diye ekledi ve Paris Saint-Germain veya Newcastle United ile oynanacak olası Şampiyonlar Ligi maçlarına değindi.

"İkisi farklı takımlar" dedi. "PSG, çok yüksek seviyeli oyuncuları olan, güzel futbol oynayan harika bir takım... Çok kaliteliler. Ama her takımın kendine özgü zorlukları ve farklı güçlü yanları var. Seçim yapamayız. Ama turu geçmek için mücadele edebiliriz."