"Şu an uygun zaman değil" - Deco, Barcelona'nın Julian Alvarez'i transfer etme çabalarıyla ilgili gizemli bir açıklama yaptı
Julian Alvarez ile görüşme yok
Barcelona'nın sportif direktörü Deco, kulübün Atletico Madrid'in forveti Alvarez'e olan ilgisiyle ilgili kesin bir açıklama yaptı. Arjantinli yıldız Camp Nou'da hayranlık uyandırsa da, Deco resmi görüşmelerin henüz başlamadığını açıkça belirtti. Marca'ya göre, "Hiçbir kulüp veya oyuncuyla görüşmedik" dedi. "Onları ne kadar sevsek de, bunun için henüz zamanı değil. Zamanı geldiğinde konuşacağız. Şubat ayındayız. Beğendiğimiz birçok oyuncu var. Göreceğiz. İki forvetimiz var. Karar verme zamanı değil."
De Jong'un sakatlığıyla başa çıkmak
Transfer piyasasından uzaklaşan Deco, bu hafta antrenmandan çekildikten sonra bir ay sahalardan uzak kalacak olan Frenkie de Jong'un son sakatlığıyla ilgili konuştu. Hollandalı oyuncunun yokluğu, teknik direktör Hansi Flick için büyük bir darbe oldu. Deco, "Bugün sürpriz oldu" dedi. "Sıkı ve iyi antrenman yaptık. Sakatlanmak için uygun bir zaman değil ve o yüksek seviyede. Oyuncuların sakatlanmasından hoşlanmıyoruz ve o da sezonun bu noktasında burada olmak istiyordu. Her türlü sakatlığı aştık ve şimdi bir tane daha aşmamız gerekiyor."
Geri dönüş ve Şampiyonlar Ligi için umut
Saha içinde Barcelona, Copa del Rey yarı finalinin ilk ayağında Atletico Madrid'e karşı 4-0'lık ağır bir yenilgi aldıktan sonra zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya. Ancak Deco, gelecek hafta oynanacak rövanş maçında inanılmaz bir geri dönüş yapma şansları konusunda umutlu.
"İnanmak için nedenler var. Zor bir durum. 4-0'ın zor bir skor olduğunu kabul etmeliyiz. Bunu beklemiyorduk. Bu takım zor anları aşabileceğini zaten gösterdi. Maçın henüz yarısındayız," diye ekledi ve Paris Saint-Germain veya Newcastle United ile oynanacak olası Şampiyonlar Ligi maçlarına değindi.
"İkisi farklı takımlar" dedi. "PSG, çok yüksek seviyeli oyuncuları olan, güzel futbol oynayan harika bir takım... Çok kaliteliler. Ama her takımın kendine özgü zorlukları ve farklı güçlü yanları var. Seçim yapamayız. Ama turu geçmek için mücadele edebiliriz."
Barselona için bundan sonra ne olacak?
Hansi Flick'in takımının önündeki yol gerçek bir sınav. Barcelona şu anda 61 puanla La Liga'nın zirvesinde yer alıyor ve Real Madrid'e karşı sadece bir puanlık bir üstünlük sağlıyor. Bu üstünlüğü korumak için Blaugrana, bu hafta sonu Villarreal ile oynayacağı bir dizi önemli lig maçının ardından, Mart ayı boyunca Athletic Club, Sevilla ve Rayo Vallecano ile karşılaşacak.
Ancak öncelikli hedef, 3 Mart'ta Atletico ile oynanacak Copa del Rey yarı final ikinci maçı. Takım, 4-0'lık dezavantajı tersine çevirip finale kalmak için büyük bir mücadele verecek. Yurtiçi maçların ötesinde, Avrupa sahnesi de bekliyor; Barca, Cuma günü yapılacak kura çekiminde bir sonraki turda Newcastle ve PSG'den hangisiyle karşılaşacağını öğrenecek.
