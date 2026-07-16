Spence, Inter’e evet dedi: Tottenham ile görüşmeler sürüyor

Cumartesi günü üçüncülük-dördüncülük finalini oynayacak olan Spence, toplu sözleşme gereği Pazar gününden itibaren en az üç hafta tatilde olacak ve 10 Ağustos’tan itibaren, şu anda transfer haklarına sahip olan Tottenham’ın ya da yeni bir kulübün kadrosuna yeniden katılabilecek. Ortam değişikliği yapma ve daha önce de forma giydiği İtalya’ya (Ocak ile Haziran 2024 arasında Genoa’da) geri dönme fikri, kafasında oldukça net: Gazzetta dello Sport’un yazdığına göre, Inter’e gitmeyi çok istediğini açıkça ima etti, ancak şu aşamada anahtar kelime “ihtiyat”. Tottenham için vazgeçilmez bir oyuncu olmadığını biliyor; bu konu, Dünya Kupası’nın bir anı haline geleceği önümüzdeki haftadan itibaren gündeme gelecek.



