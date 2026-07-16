Inter’in kanat pozisyonu için hedef Djed Spence. Çeşitli nedenlerle ilk iki tercihlerini kaybettikten sonra – Chelsea ile sözleşme imzalamak üzere Londra'ya giden Palestra ve sağlık kontrolünden geçemeyen Khalaili – Nerazzurri farklı seçenekleri değerlendirdi. Şu anda en çok gündemde olan isim, dün İngiltere milli takımıyla Dünya Kupası yarı finalinde elenen 2000 doğumlu İngiliz kanat oyuncusu. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre,bu transferi özellikle Cristian Chivu destekliyor; Chivu, kalitesinden ödün vermeden her iki kanatta da oynayabilecek bir oyuncuyu kadroda görmek istiyor. Spence, son bir hafta içinde tüm rakiplerini geride bırakarak ilk tercih haline geldi.
Çeviri:
Spence, Inter’e evet dedi: Tottenham ile görüşmeler sürüyor
SPENCE EVET DEDİ
Cumartesi günü üçüncülük-dördüncülük finalini oynayacak olan Spence, toplu sözleşme gereği Pazar gününden itibaren en az üç hafta tatilde olacak ve 10 Ağustos’tan itibaren, şu anda transfer haklarına sahip olan Tottenham’ın ya da yeni bir kulübün kadrosuna yeniden katılabilecek. Ortam değişikliği yapma ve daha önce de forma giydiği İtalya’ya (Ocak ile Haziran 2024 arasında Genoa’da) geri dönme fikri, kafasında oldukça net: Gazzetta dello Sport’un yazdığına göre, Inter’e gitmeyi çok istediğini açıkça ima etti, ancak şu aşamada anahtar kelime “ihtiyat”. Tottenham için vazgeçilmez bir oyuncu olmadığını biliyor; bu konu, Dünya Kupası’nın bir anı haline geleceği önümüzdeki haftadan itibaren gündeme gelecek.
TOTTENHAM HEDEFİ KAÇIRDI
Inter, transfer olasılığına açık olan Spence’i istiyor, ancak sorun Spurs’un taleplerinde yatıyor. Kulüp, oyuncunun transfer ücreti için 35 milyon euro talep etmeye devam ediyor; bu rakam, Nerazzurri’nin Khalaili’ye ödeyeceği tutardan (ve kanat oyuncusu için belirlenen başlangıç bütçesinden) 10 milyon euro daha fazla. Marotta için iyi haber, İngiliz tarafın pazarlığa açık olması: De Zerbi’nin ilk tercihi, Inter’in de gündemine aldığı Pedro Porro; Spence ise bir alternatif ve bu nedenle transfer edilebilir.
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