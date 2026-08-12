İki günlük yoğun görüşmelerin ardından Inter ile Tottenham, Djed Spence'in Inter forması giymesi konusunda anlaşmaya vardı. Her şey yolunda giderse Spence, Cristian Chivu'nun kulüpten istediği kanat bölgesindeki ilk büyük takviye olacak. Anlaşma bugün, 12 Ağustos Çarşamba günü öğleden sonra sonuçlandırıldı ve bonservisiyle gerçekleşecek. İngiltere Milli Takımı oyuncusu da uzun süreli, beş yıllık bir sözleşmeye imza atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar.
Çeviri:
Spence Inter'de, iş tamam: bonservis bedeli ve maaş dahil tüm rakamlar
30 milyon euronun üzerinde anlaşma
Inter ile Tottenham arasındaki fark son günlerde yavaş yavaş kapandı. Transfer döneminin başındaki talebe kıyasla, Spence'in İngiltere ile Dünya Kupası sırasında öne çıktığı dönemde Spurs 45 milyon avroluk isteğinden 10 milyon avrodan fazla geri adım attı. Fabrizio Romano'nun aktardığına göre anlaşma, 31,5 milyon avroluk sabit bedelle tamamlandı ve buna 34/35 milyon avroya ulaşılması için bonusların eklenmesi bekleniyor.
Spence'in sözleşmesi
Buna karşılık Inter, Spnece ile 5 yıllık, gelecek 30 Haziran 2031'de sona erecek ve sabit kısmı 3 milyon euroyu aşmayacak bir maaş içeren bir sözleşme için uzun süredir anlaşmaya varmıştı.
Luis Henrique üzerinden mi?
Chivu’nun Andy Diouf’u sağda görevlendirmesi ve Spence’in gelişi, Inter’in elinde Roma’dan bir teklif bulunan ancak henüz ayrılığa yeşil ışık yakmayan Brezilyalı Luis Henrique etrafındaki değerlendirmeleri daha da artıracak. Kendi pozisyonunda üçüncü seçenek hâline gelmesi, onu kesin olarak ayrılığa itebilir.
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