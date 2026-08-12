Inter ile Tottenham arasındaki fark son günlerde yavaş yavaş kapandı. Transfer döneminin başındaki talebe kıyasla, Spence'in İngiltere ile Dünya Kupası sırasında öne çıktığı dönemde Spurs 45 milyon avroluk isteğinden 10 milyon avrodan fazla geri adım attı. Fabrizio Romano'nun aktardığına göre anlaşma, 31,5 milyon avroluk sabit bedelle tamamlandı ve buna 34/35 milyon avroya ulaşılması için bonusların eklenmesi bekleniyor.